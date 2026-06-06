ЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 долларми

·14·Иқтисодиёт
ЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 долларми

Ethereum (ЭТ) нархи жума куни 1540 долларгача пасайиб, сўнгги 13 ойлик энг паст кўрсаткични қайд этди. Умумий крипто бозоридаги пасайиш тенденцияси ва Bitcoin нархининг 60 000 доллардан пастга тушиши фонида трейдерлар янада чуқурроқ коррекциядан хавотирда. ЭТ фючерслари бўйича йиллик молиялаштириш ставкаси манфий ҳудудга ўтди, бу эса бозорда шорт (сотиш) позицияларига бўлган талаб ортганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бозордаги ишончсизликка Зкаш блокчейнида аниқланган жиддий хатолик ҳам сабаб бўлди. Anthropic компаниясининг Опус 4.8 AI модели ёрдамида топилган ушбу заифлик 2022-йилдан бери мавжуд бўлган ва у чексиз миқдорда ЗEК токенларини чиқариш имконини берган. Ушбу янгилик инвесторлар орасида бошқа блокчейн ва ақлли контрактлар ҳам хавф остида бўлиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни кучайтирди.

Ethereum тармоғидаги блокланган умумий қиймат (TVL) 2024-йил февралидан бери энг паст даражага тушди. Spark (-50%), Eter.fi (-49%) ва ЭигенCloud (-41%) каби йирик ДАппс лойиҳалари TVL ҳажмининг кескин камайишини бошдан кечирди. Марказлашмаган молия (ДеФи) соҳасидаги хакерлик ҳужумлари натижасида апрель ойида 630 миллион доллар йўқотилгани ҳам инвесторлар кайфиятига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Ҳозирда ЭТ умумий таклифининг атиги 30 фоизи фойдада турибди. Тарихий маълумотларга кўра, бундай ҳолат охирги марта 2020-йил март ойидаги КОВИД инқирози ва 2019-йил декабрида кузатилган эди. Ўшанда ушбу кўрсаткич кучли сотиб олиш сигнали бўлиб хизмат қилган ва 60 кун ичида 118 фоизлик раллига сабаб бўлган эди. Бироқ, ҳозирги макроиқтисодий ноаниқлик шароитида айиқлар устунликни сақлаб қолиши мумкин.

EthereumBitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доллар курси 12 минг сўмдан ошдиДоллар курси 12 минг сўмдан ошдиБугун, 06:38Иллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаИллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаБугун, 00:12АҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариАҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариБугун, 23:58Kraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиKraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиБугун, 23:52Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди