ЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 долларми
Ethereum (ЭТ) нархи жума куни 1540 долларгача пасайиб, сўнгги 13 ойлик энг паст кўрсаткични қайд этди. Умумий крипто бозоридаги пасайиш тенденцияси ва Bitcoin нархининг 60 000 доллардан пастга тушиши фонида трейдерлар янада чуқурроқ коррекциядан хавотирда. ЭТ фючерслари бўйича йиллик молиялаштириш ставкаси манфий ҳудудга ўтди, бу эса бозорда шорт (сотиш) позицияларига бўлган талаб ортганидан далолат беради. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Бозордаги ишончсизликка Зкаш блокчейнида аниқланган жиддий хатолик ҳам сабаб бўлди. Anthropic компаниясининг Опус 4.8 AI модели ёрдамида топилган ушбу заифлик 2022-йилдан бери мавжуд бўлган ва у чексиз миқдорда ЗEК токенларини чиқариш имконини берган. Ушбу янгилик инвесторлар орасида бошқа блокчейн ва ақлли контрактлар ҳам хавф остида бўлиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни кучайтирди.
Ethereum тармоғидаги блокланган умумий қиймат (TVL) 2024-йил февралидан бери энг паст даражага тушди. Spark (-50%), Eter.fi (-49%) ва ЭигенCloud (-41%) каби йирик ДАппс лойиҳалари TVL ҳажмининг кескин камайишини бошдан кечирди. Марказлашмаган молия (ДеФи) соҳасидаги хакерлик ҳужумлари натижасида апрель ойида 630 миллион доллар йўқотилгани ҳам инвесторлар кайфиятига салбий таъсир кўрсатмоқда.
Ҳозирда ЭТ умумий таклифининг атиги 30 фоизи фойдада турибди. Тарихий маълумотларга кўра, бундай ҳолат охирги марта 2020-йил март ойидаги КОВИД инқирози ва 2019-йил декабрида кузатилган эди. Ўшанда ушбу кўрсаткич кучли сотиб олиш сигнали бўлиб хизмат қилган ва 60 кун ичида 118 фоизлик раллига сабаб бўлган эди. Бироқ, ҳозирги макроиқтисодий ноаниқлик шароитида айиқлар устунликни сақлаб қолиши мумкин.
…