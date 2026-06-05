Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқда

·20·Иқтисодиёт
Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқда

Мамлакатимизда кичик ва ўрта бизнес вакилларини қўллаб-қувватлаш, уларга молиявий маблағлардан фойдаланишда максимал даражада енгилликлар яратиш борасида навбатдаги улкан ва инқилобий қадам ташланди. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан молиявий хизматлар соҳасини тўлиқ рақамлаштириш ва соддалаштиришга қаратилган кенг қамровли чора-тадбирлар пакети расман тасдиқланди.

Янги стратегияга асосан, 2030 йилга қадар юртимизда кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларини молиялаштириш ҳажми нақд 3 баробарга оширилади ва ушбу кўрсаткич ялпи ички маҳсулотнинг (ЯИМ) 20 фоизини ташкил этиши лозим бўлади. Бунда интернет орқали расмийлаштириладиган тезкор онлайн микрокредитлар улуши умумий кредит портфелининг 60 фоизигача етказилиши белгиланган.

Электрон ҳукуматга бепул кириш ва сунъий интеллект скоринги

Ушбу тизим доирасида бюрократия ва ортиқча қоғозбозликка буткул чек қўйилади. Эндиликда кредит тарихига эга бўлмаган янги бизнес вакиллари учун ҳам капитал олиш имконияти яратилади. Бунинг учун тизимга илғор рақамли технологиялар жалб этилмоқда:

  • 2026 йил 1 июлдан бошлаб: Мамлакатимизда онлайн кредитлашга ихтисослашган ягона рақамли платформа фаолияти йўлга қўйилади. Энг муҳими, тижорат банклари бўлажак мижоз ёки қарз олувчининг тўлов қобилиятини баҳолаш учун "Электрон ҳукумат" тизимидаги маълумотлар базасидан мутлақо бепул фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлишади.

  • 2026 йил 1 декабрдан бошлаб: Кредит бериш жараёнларига муқобил сунъий интеллект (AI) скоринг тизими жорий этилади. Ушбу ақлли тизим инсон омилисиз, инсоннинг 71 та турли маълумотлар тўпламини — тўланган солиқлар, реал даромадлар, мавжуд мол-мулклар, коммунал тўловлар тарихи ва ҳатто судланганлик ҳолатларигача сониялар ичида чуқур таҳлил қилиб, хулоса беради.

Тезкорлик рекорди: бор-йўғи 1 соат!

Ислоҳотнинг энг жозибадор ва қувонарли жиҳати молиявий кўмакларни ажратиш тезлиги билан боғлиқдир. Эндиликда тадбиркорлар кредит олиш учун ҳафталаб банклар эшигида сарсон бўлиб юришмайди.

Хизмат тури

Ажратиш муддати

Ўзига хос хусусияти

Таъминланмаган онлайн микрокредит

Максимум 1 соат ичида

Ҳеч қандай гаров мулки ёки кафилларсиз, тўлиқ масофавий расмийлаштирилади.

"AI Maslahatchi" хизмати

Яқин 2 ой ичида

Ҳар бир маҳалланинг иқтисодий ихтисослашуви ва ўзига хослигидан келиб чиқиб, тайёр бизнес ғояларни тақдим этади.

Замин шарҳи: Илгари кредит олиш, айниқса гаровсиз ва таъминотсиз маблағга эга бўлиш кўплаб ёш тадбиркорлар учун ушалмас орзудек туюларди. Сунъий интеллект технологияларининг молия тизимига кириб келиши — банклардаги таниш-билишчилик ва коррупция хавфини йўққа чиқаради. Маҳалла даражасидаги сунъий интеллект маслаҳатчилари эса юртдошларимизга қайси соҳада бизнес бошлаш фойдалироқ эканини аниқ кўрсатиб берадиган ҳақиқий кўмакчига айланади.

Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги қулайликлар, бизнес оламидаги инқилобий янгиликлар ва Сиз учун зарур бўлган барча фойдали хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!

Шавкат МирзиёевЎзбекистонЭлектрон ҳукуматТадбиркорлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиБугун, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинБугун, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинБугун, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликБугун, 12:12Форвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиФорвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқда – Zamin.uz, 05.06.2026