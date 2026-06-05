Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқда
Мамлакатимизда кичик ва ўрта бизнес вакилларини қўллаб-қувватлаш, уларга молиявий маблағлардан фойдаланишда максимал даражада енгилликлар яратиш борасида навбатдаги улкан ва инқилобий қадам ташланди. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан молиявий хизматлар соҳасини тўлиқ рақамлаштириш ва соддалаштиришга қаратилган кенг қамровли чора-тадбирлар пакети расман тасдиқланди.
Янги стратегияга асосан, 2030 йилга қадар юртимизда кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларини молиялаштириш ҳажми нақд 3 баробарга оширилади ва ушбу кўрсаткич ялпи ички маҳсулотнинг (ЯИМ) 20 фоизини ташкил этиши лозим бўлади. Бунда интернет орқали расмийлаштириладиган тезкор онлайн микрокредитлар улуши умумий кредит портфелининг 60 фоизигача етказилиши белгиланган.
Электрон ҳукуматга бепул кириш ва сунъий интеллект скоринги
Ушбу тизим доирасида бюрократия ва ортиқча қоғозбозликка буткул чек қўйилади. Эндиликда кредит тарихига эга бўлмаган янги бизнес вакиллари учун ҳам капитал олиш имконияти яратилади. Бунинг учун тизимга илғор рақамли технологиялар жалб этилмоқда:
2026 йил 1 июлдан бошлаб: Мамлакатимизда онлайн кредитлашга ихтисослашган ягона рақамли платформа фаолияти йўлга қўйилади. Энг муҳими, тижорат банклари бўлажак мижоз ёки қарз олувчининг тўлов қобилиятини баҳолаш учун "Электрон ҳукумат" тизимидаги маълумотлар базасидан мутлақо бепул фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлишади.
2026 йил 1 декабрдан бошлаб: Кредит бериш жараёнларига муқобил сунъий интеллект (AI) скоринг тизими жорий этилади. Ушбу ақлли тизим инсон омилисиз, инсоннинг 71 та турли маълумотлар тўпламини — тўланган солиқлар, реал даромадлар, мавжуд мол-мулклар, коммунал тўловлар тарихи ва ҳатто судланганлик ҳолатларигача сониялар ичида чуқур таҳлил қилиб, хулоса беради.
Тезкорлик рекорди: бор-йўғи 1 соат!
Ислоҳотнинг энг жозибадор ва қувонарли жиҳати молиявий кўмакларни ажратиш тезлиги билан боғлиқдир. Эндиликда тадбиркорлар кредит олиш учун ҳафталаб банклар эшигида сарсон бўлиб юришмайди.
Хизмат тури
Ажратиш муддати
Ўзига хос хусусияти
Таъминланмаган онлайн микрокредит
Максимум 1 соат ичида
Ҳеч қандай гаров мулки ёки кафилларсиз, тўлиқ масофавий расмийлаштирилади.
"AI Maslahatchi" хизмати
Яқин 2 ой ичида
Ҳар бир маҳалланинг иқтисодий ихтисослашуви ва ўзига хослигидан келиб чиқиб, тайёр бизнес ғояларни тақдим этади.
Замин шарҳи: Илгари кредит олиш, айниқса гаровсиз ва таъминотсиз маблағга эга бўлиш кўплаб ёш тадбиркорлар учун ушалмас орзудек туюларди. Сунъий интеллект технологияларининг молия тизимига кириб келиши — банклардаги таниш-билишчилик ва коррупция хавфини йўққа чиқаради. Маҳалла даражасидаги сунъий интеллект маслаҳатчилари эса юртдошларимизга қайси соҳада бизнес бошлаш фойдалироқ эканини аниқ кўрсатиб берадиган ҳақиқий кўмакчига айланади.
Юртимиз иқтисодиётидаги энг сўнгги қулайликлар, бизнес оламидаги инқилобий янгиликлар ва Сиз учун зарур бўлган барча фойдали хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!
…