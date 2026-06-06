АҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалари
АҚШ Вакиллар палатасининг Солиқ ва даромадлар қўмитаси сешанба куни бўлиб ўтадиган тинглов олдидан рақамли активларни солиққа тортишга оид етти хил қонун лойиҳаси лойиҳасини тақдим этди. Ушбу ҳужжатлар стаблекоинлар, стакинг, мининг ва транзакциялар билан боғлиқ масалаларни тартибга солишга қаратилган. Таклифлар орасида крипто эгалари учун солиқ ҳисоботларини соддалаштириш ва мининг ҳамда стакинг жараёнларига аниқлик киритиш каби бандлар мавжуд. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Крипто саноати вакиллари узоқ вақтдан бери АҚШ қонун чиқарувчиларидан мининг ва стакинг учун ҳисобот юкини камайтиришни ҳамда кичик транзакциялар учун “де минимис” истисноларини жорий этишни сўраб келишмоқда. Хусусан, Дигитал Ассет ПАРITЙ Акт лойиҳасида стаблекоин транзакциялари учун 200 долларлик ҳисобот чегарасини белгилаш таклиф этилган, бироқ бу Bitcoin каби криптовалюталарга тааллуқли эмас.
Те Дигитал Чамбер бош директори Кодй Карбоне рақамли активлар бўйича солиқ қоидалари аниқ бўлмаса, соҳадаги фаоллик тўлиқ мамлакат ичига кўчмаслигини таъкидлади. Ҳар қандай қонун лойиҳаси кучга кириши учун Конгрессда иккала партия томонидан қўллаб-қувватланиши ва президент томонидан имзоланиши шарт. Ҳозирда Сенатда КЛАРITЙ Акт деб номланган бозор тузилмаси тўғрисидаги қонун лойиҳаси ҳам кўриб чиқилиши кутилмоқда.
Ваёминг штати сенатори Кйнтиа Луммиснинг сўзларига кўра, қўмиталар Bitcoin транзакциялари учун 300 долларлик “де минимис” истисносини кўриб чиқмоқда. Бу ўзгаришлар капитал ўсиши солиғига таъсир қилиши кутилмоқда. Шу билан бирга, Иллинойс штати ассамблеяси рақамли активларни солиққа тортишни кўзда тутувчи 56 миллиард долларлик штат бюджетини маъқуллади.
Агар Иллинойс губернатори ЖБ Притзкер ушбу қонунни имзоласа, крипто фойдаланувчилари брокерлар орқали амалга ошириладиган транзакциялар учун 0,2 фоизлик солиқ тўлашлари керак бўлади. Шунингдек, барча брокерлар штат рўйхатидан ўтиши мажбурий этиб белгиланади. Бу каби чоралар крипто бозорини тартибга солиш ва давлат ғазнасига тушумларни кўпайтиришга хизмат қилади.
…