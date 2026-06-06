АҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалари

·14·Иқтисодиёт
АҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалари

АҚШ Вакиллар палатасининг Солиқ ва даромадлар қўмитаси сешанба куни бўлиб ўтадиган тинглов олдидан рақамли активларни солиққа тортишга оид етти хил қонун лойиҳаси лойиҳасини тақдим этди. Ушбу ҳужжатлар стаблекоинлар, стакинг, мининг ва транзакциялар билан боғлиқ масалаларни тартибга солишга қаратилган. Таклифлар орасида крипто эгалари учун солиқ ҳисоботларини соддалаштириш ва мининг ҳамда стакинг жараёнларига аниқлик киритиш каби бандлар мавжуд. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Крипто саноати вакиллари узоқ вақтдан бери АҚШ қонун чиқарувчиларидан мининг ва стакинг учун ҳисобот юкини камайтиришни ҳамда кичик транзакциялар учун “де минимис” истисноларини жорий этишни сўраб келишмоқда. Хусусан, Дигитал Ассет ПАРITЙ Акт лойиҳасида стаблекоин транзакциялари учун 200 долларлик ҳисобот чегарасини белгилаш таклиф этилган, бироқ бу Bitcoin каби криптовалюталарга тааллуқли эмас.

Те Дигитал Чамбер бош директори Кодй Карбоне рақамли активлар бўйича солиқ қоидалари аниқ бўлмаса, соҳадаги фаоллик тўлиқ мамлакат ичига кўчмаслигини таъкидлади. Ҳар қандай қонун лойиҳаси кучга кириши учун Конгрессда иккала партия томонидан қўллаб-қувватланиши ва президент томонидан имзоланиши шарт. Ҳозирда Сенатда КЛАРITЙ Акт деб номланган бозор тузилмаси тўғрисидаги қонун лойиҳаси ҳам кўриб чиқилиши кутилмоқда.

Ваёминг штати сенатори Кйнтиа Луммиснинг сўзларига кўра, қўмиталар Bitcoin транзакциялари учун 300 долларлик “де минимис” истисносини кўриб чиқмоқда. Бу ўзгаришлар капитал ўсиши солиғига таъсир қилиши кутилмоқда. Шу билан бирга, Иллинойс штати ассамблеяси рақамли активларни солиққа тортишни кўзда тутувчи 56 миллиард долларлик штат бюджетини маъқуллади.

Агар Иллинойс губернатори ЖБ Притзкер ушбу қонунни имзоласа, крипто фойдаланувчилари брокерлар орқали амалга ошириладиган транзакциялар учун 0,2 фоизлик солиқ тўлашлари керак бўлади. Шунингдек, барча брокерлар штат рўйхатидан ўтиши мажбурий этиб белгиланади. Бу каби чоралар крипто бозорини тартибга солиш ва давлат ғазнасига тушумларни кўпайтиришга хизмат қилади.

КриптоСолиқBitcoinАҚШИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доллар курси 12 минг сўмдан ошдиДоллар курси 12 минг сўмдан ошдиБугун, 06:38Иллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаИллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаБугун, 00:12ЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиБугун, 23:55Kraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиKraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этадиБугун, 23:52Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди