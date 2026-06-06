Kraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этади

·14·Иқтисодиёт
Kraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этади

Kraken криптовалюта биржаси хСтоккс токенлаштирилган акциялар платформаси орқали ўз мижозларига SpaceX компаниясининг кутилаётган бирламчи оммавий таклифида (IPO) иштирок этиш имконини бермоқда. Бу қадам крипто инфратузилмаси ва анъанавий капитал бозорларининг ўзаро яқинлашиб бораётганини кўрсатади. SpaceX ушбу платформадаги биринчи лойиҳа бўлиб, фойдаланувчилар токенлаштирилган воситалар орқали акцияларни сотиб олишлари мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Иштирок этиш учун фойдаланувчилар Kraken мобил иловасида тасдиқланган ҳисобга эга бўлишлари ва IPO учун ариза топширишлари лозим. Мазкур хизмат Kraken Pro ёки десктоп платформаларида мавжуд эмас. Компания маълумотларига кўра, IPO Аксесс Европа иқтисодий ҳудуди ва 110 дан ортиқ халқаро бозорларда амал қилади, бироқ АҚШ, Канада, Австралия ва Буюк Британия резидентлари учун тартибга солувчи чекловлар туфайли ёпиқ қолади.

Акцияларни тақсимлаш жараёнида муваффақиятли иштирок этган инвесторларга СПКХх токенлари берилади. Бу токенлар SpaceX акциялари билан 1:1 нисбатда таъминланган бўлиб, уларни Kraken ва бошқа хСтоккс платформаларида ҳафтасига 7 кун, суткасига 24 соат давомида савдо қилиш мумкин бўлади. Ҳозирда хСтоккс платформасининг умумий савдо ҳажми 25 миллиард доллардан ошиб улгурган.

SpaceX акцияларининг оммавий савдолари 12-июн куни бошланиши кутилмоқда. Bloomberg хабарига кўра, таклифга бўлган талаб аллақачон мавжуд акциялар миқдоридан ошиб кетган. Компания 1,8 триллион доллар баҳосида тахминан 75 миллиард доллар жалб қилишни кўзламоқда. Агар бу амалга ошса, ушбу листинг Сауди Арамко компаниясининг 2019-йилдаги 29,4 миллиард долларлик рекордини янгилаб, тарихдаги энг йирик IPO бўлади.

Компаниянинг ўсиш истиқболлари асосан Starlink сунъий йўлдош интернет бизнеси билан боғлиқ бўлиб, у асосий даромад манбаига айланган. Шунга қарамай, коинотни тадқиқ қилиш ва ракеталарни учириш билан боғлиқ юқори харажатлар инвесторлар томонидан компания қийматини баҳолашда асосий омил бўлиб қолмоқда. Аввалроқ SpaceX ўзининг IPO ҳужжатларида Bitcoin активларига эгалигини ҳам маълум қилган эди.

KrakenSpaceXIPOКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доллар курси 12 минг сўмдан ошдиДоллар курси 12 минг сўмдан ошдиБугун, 06:38Иллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаИллинойс штатида криптовалюта солиғи қонун даражасига кўтарилмоқдаБугун, 00:12АҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариАҚШ Конгрессида криптовалюталарни солиққа тортиш бўйича янги қонун лойиҳалариБугун, 23:58ЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиЭТ нархи 13 ойлик минимал даражага тушди: Навбатда 1400 доллармиБугун, 23:55Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди