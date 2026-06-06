Kraken хСтоккс орқали SpaceX IPOъсида иштирок этиш имкониятини тақдим этади
Kraken криптовалюта биржаси хСтоккс токенлаштирилган акциялар платформаси орқали ўз мижозларига SpaceX компаниясининг кутилаётган бирламчи оммавий таклифида (IPO) иштирок этиш имконини бермоқда. Бу қадам крипто инфратузилмаси ва анъанавий капитал бозорларининг ўзаро яқинлашиб бораётганини кўрсатади. SpaceX ушбу платформадаги биринчи лойиҳа бўлиб, фойдаланувчилар токенлаштирилган воситалар орқали акцияларни сотиб олишлари мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Иштирок этиш учун фойдаланувчилар Kraken мобил иловасида тасдиқланган ҳисобга эга бўлишлари ва IPO учун ариза топширишлари лозим. Мазкур хизмат Kraken Pro ёки десктоп платформаларида мавжуд эмас. Компания маълумотларига кўра, IPO Аксесс Европа иқтисодий ҳудуди ва 110 дан ортиқ халқаро бозорларда амал қилади, бироқ АҚШ, Канада, Австралия ва Буюк Британия резидентлари учун тартибга солувчи чекловлар туфайли ёпиқ қолади.
Акцияларни тақсимлаш жараёнида муваффақиятли иштирок этган инвесторларга СПКХх токенлари берилади. Бу токенлар SpaceX акциялари билан 1:1 нисбатда таъминланган бўлиб, уларни Kraken ва бошқа хСтоккс платформаларида ҳафтасига 7 кун, суткасига 24 соат давомида савдо қилиш мумкин бўлади. Ҳозирда хСтоккс платформасининг умумий савдо ҳажми 25 миллиард доллардан ошиб улгурган.
SpaceX акцияларининг оммавий савдолари 12-июн куни бошланиши кутилмоқда. Bloomberg хабарига кўра, таклифга бўлган талаб аллақачон мавжуд акциялар миқдоридан ошиб кетган. Компания 1,8 триллион доллар баҳосида тахминан 75 миллиард доллар жалб қилишни кўзламоқда. Агар бу амалга ошса, ушбу листинг Сауди Арамко компаниясининг 2019-йилдаги 29,4 миллиард долларлик рекордини янгилаб, тарихдаги энг йирик IPO бўлади.
Компаниянинг ўсиш истиқболлари асосан Starlink сунъий йўлдош интернет бизнеси билан боғлиқ бўлиб, у асосий даромад манбаига айланган. Шунга қарамай, коинотни тадқиқ қилиш ва ракеталарни учириш билан боғлиқ юқори харажатлар инвесторлар томонидан компания қийматини баҳолашда асосий омил бўлиб қолмоқда. Аввалроқ SpaceX ўзининг IPO ҳужжатларида Bitcoin активларига эгалигини ҳам маълум қилган эди.
…