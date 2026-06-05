Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эди

·11·Иқтисодиёт
Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эди

MicroStrategy компаниясининг 32 Bitcoin сотгани аслида катта аҳамиятга эга бўлмаслиги керак эди. Компания ҳали ҳам юз минглаб БТК активларига эгалик қилмоқда ва бу транзакция унинг балансига деярли таъсир кўрсатмади. Бироқ, бозорнинг реакцияси кутилмаганда кескин бўлди. Бу ҳолат Bitcoin хазинаси стратегияси оддий бир фаразга — компаниялар криптовалютани фақат сотиб олади ва уни ҳеч қачон сотмайди деган тушунчага асосланганини кўрсатиб қўйди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Майкл Saylor бошчилигидаги компания 2022-йилдаги солиққа оид операциядан ташқари илк бор Bitcoin сотувини амалга оширганини маълум қилгач, бозор бироз саросимага тушди. Сотилган миқдор компаниянинг улкан захиралари билан солиштирганда жуда кичик бўлса-да, бу Strategy фақатгина актив йиғиш билан шуғулланади деган узоқ йиллик қарашни шубҳа остига қўйди. Натижада MSTR акциялари нархи инвесторлар ўз тахминларини қайта кўриб чиқиши ортидан кескин пасайди.

Шу билан бирга, JPMorgan бош ижрочи директори Джейми Димон крипто саноати қўллаб-қувватлаётган бозор тузилмаси тўғрисидаги қонун лойиҳасига қарши курашни кучайтирди. Димоннинг таъкидлашича, крипто компаниялари анъанавий молия институтлари каби тартибга солиш юкини ўз зиммасига олмасдан, имтиёзларга эга бўлмоқда. У айниқса, крипто фирмаларининг банклар каби капитал ва мувофиқлик талабларисиз фоизли маҳсулотлар таклиф қилиш имкониятини танқид қилди.

Бошқа томондан, Франциянинг Капитал Б компанияси капитал шакллантириш чегараларини кенгайтиришга уринмоқда. Компания акциядорлардан келажакда Bitcoin сотиб олишни молиялаштириш учун 5 миллиард евро (5,8 миллиард УСД) миқдоридаги янги акциялар ва қарийб 116 миллиард долларлик кредит воситаларини чиқаришга рухсат сўради. Бу қадам корпоратив Bitcoin хазинаси моделининг янги босқичга чиқаётганидан далолат беради.

BitcoinMicroStrategyКриптовалютаИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаКеча, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинКеча, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинКеча, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликКеча, 12:12Форвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиФорвард Индустриес 1 миллиард долларлик зарардан сўнг 32 миллион долларлик СОЛ ўтказдиКеча, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эди – Zamin.uz, 05.06.2026