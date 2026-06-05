Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эди
MicroStrategy компаниясининг 32 Bitcoin сотгани аслида катта аҳамиятга эга бўлмаслиги керак эди. Компания ҳали ҳам юз минглаб БТК активларига эгалик қилмоқда ва бу транзакция унинг балансига деярли таъсир кўрсатмади. Бироқ, бозорнинг реакцияси кутилмаганда кескин бўлди. Бу ҳолат Bitcoin хазинаси стратегияси оддий бир фаразга — компаниялар криптовалютани фақат сотиб олади ва уни ҳеч қачон сотмайди деган тушунчага асосланганини кўрсатиб қўйди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Майкл Saylor бошчилигидаги компания 2022-йилдаги солиққа оид операциядан ташқари илк бор Bitcoin сотувини амалга оширганини маълум қилгач, бозор бироз саросимага тушди. Сотилган миқдор компаниянинг улкан захиралари билан солиштирганда жуда кичик бўлса-да, бу Strategy фақатгина актив йиғиш билан шуғулланади деган узоқ йиллик қарашни шубҳа остига қўйди. Натижада MSTR акциялари нархи инвесторлар ўз тахминларини қайта кўриб чиқиши ортидан кескин пасайди.
Шу билан бирга, JPMorgan бош ижрочи директори Джейми Димон крипто саноати қўллаб-қувватлаётган бозор тузилмаси тўғрисидаги қонун лойиҳасига қарши курашни кучайтирди. Димоннинг таъкидлашича, крипто компаниялари анъанавий молия институтлари каби тартибга солиш юкини ўз зиммасига олмасдан, имтиёзларга эга бўлмоқда. У айниқса, крипто фирмаларининг банклар каби капитал ва мувофиқлик талабларисиз фоизли маҳсулотлар таклиф қилиш имкониятини танқид қилди.
Бошқа томондан, Франциянинг Капитал Б компанияси капитал шакллантириш чегараларини кенгайтиришга уринмоқда. Компания акциядорлардан келажакда Bitcoin сотиб олишни молиялаштириш учун 5 миллиард евро (5,8 миллиард УСД) миқдоридаги янги акциялар ва қарийб 116 миллиард долларлик кредит воситаларини чиқаришга рухсат сўради. Бу қадам корпоратив Bitcoin хазинаси моделининг янги босқичга чиқаётганидан далолат беради.
…