Андижонда солиқ иловаси орқали 35,1 млрд сўмлик кешбэк туя қилинди...

·100·Жамият
Андижонда солиқ иловаси орқали 35,1 млрд сўмлик кешбэк туя қилинди...

Андижон вилоятида йирик молиявий фирибгарлик ва давлат хазинасига тегишли бўлган маблағларни ноқонуний йўл билан ўзлаштириш ҳолати фош этилди. Бир гуруҳ шахслар “Soliq” мобил иловасидаги кешбек тизимидан фойдаланиб, нақд 35,1 миллиард сўм маблағни талон-торож қилгани аниқланди. Бу ҳақда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти хабар бермоқда.

Устамонлик билан тузилган сохта "схема" қандай ишлаган?

Департаментнинг Андижон вилояти бошқармаси ходимлари томонидан ўтказилган терговга қадар текширув ҳаракатлари давомида жиноий гуруҳнинг найранглари фош бўлди. Маълум бўлишича, 6 нафар фуқаро ва уларнинг шериклари ўзаро тил бириктирган ҳолда сохта тадбиркорлик билан шуғулланишган. Улар фуқаро Ў.Қ. номига 3 та, Н.Ю. номига 5 та ҳамда Р.Х. исмли шахс номига 1 та масъулияти чекланган жамият (МЧЖ) ташкил этишган.

Энг қизиғи, ушбу фирмалар ўртасида амалда ҳеч қандай олди-сотди ва молиявий алоқалар бўлмаган. Шундай бўлса-да, улар 2026 йилнинг март-апрель ойлари давомида гўёки жами 1,1 триллион сўмлик маҳсулотлар етказиб берилгани ҳақида сохта электрон ҳисобварақ-фактураларни расмийлаштиришган. Сўнгра, худди шу маҳсулотлар савдодан ўтган ва пуллар кирим қилинган деган важ билан фуқароларга сотилгани ҳақида чеклар чиқаришган. Оқибатда, жами 100 458 нафар фуқаронинг “Soliq” иловасидаги аккаунтлари орқали кешбек сифатида тўлаб берилган 35,1 миллиард сўмлик давлат бюджет маблағларини ўзлаштириш ва растрата қилиш йўли билан туя қилишган.

Солиқчиларнинг совуққонлиги ва қонуний жазо

Бу машмашада фақат фирибгарлар эмас, балки ўз вазифасига совуққонлик билан қараган масъуллар ҳам айбдор бўлиб чиқди. Қайд этилишича, Андижон вилояти солиқ бошқармасининг тегишли ходимлари ва бошқа масъул шахслар ушбу МЧЖлар томонидан қисқа вақтда 1,1 триллион сўмлик шубҳали фактуралар расмийлаштирилганини кўра-била туриб, корхоналарнинг ҚҚС (қўшилган қиймат солиғи) гувоҳномаларини вақтида бекор қилиш чорасини кўришмаган. Шунингдек, ушбу шубҳали молиявий операциялар ҳақида Департамент органларига хабар беришмаган.

Ҳозирда мазкур ҳолатлар бўйича айбдорларга нисбатан Жиноят кодексининг бир нечта оғир моддалари билан жиноят иши очилди:

  • 167-модда (Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш);

  • 205-модда (Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш);

  • 228-модда (Ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар, бланкалар тайёрлаш, уларни қалбакилаштириш, сотиш ёки улардан фойдаланиш).

Хулоса ўрнида: Тўпланган барча ҳужжатлар тегишлилиги бўйича прокуратура органларига юборилган. Давлат бюджети ва халқ ҳақига кўз олайтирган кимсалар қонун олдида албатта жавоб беришади. Тергов жараёни давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунландиБугун, 23:05Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлдиБугун, 22:46Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКеча, 17:35Кучли шамол ҳаво шарини қулатди, жабрланганлар борКеча, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди