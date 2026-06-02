Сергели автомобиль бозори бутунлай янги қиёфага киради
Пойтахтимизнинг энг гавжум масканларидан бири бўлган Сергели автомобиль бозори ҳудудида кенг кўламли таъмирлаш, ободонлаштириш ва инфратузилмани замон талабларига мослаштириш ишлари шиддат билан олиб борилмоқда. Сўнгги вақтларда ижтимоий тармоқларда ушбу машҳур бозорнинг ёпилиши ёки кўчирилиши ҳақида турли ваҳимали миш-мишлар тарқалган эди. Тошкент шаҳар ҳокимлиги мазкур гап-сўзларга чек қўйган ҳолда, бозор айни пайтда ўз маромида, одатдаги тартибда фаолият юритаётганини ҳамда унинг тугатилиши ҳақидаги хабарлар мутлақо ҳақиқатдан йироқ эканини расман маълум қилди.
Хўш, тез орада харидорлар ва сотувчиларни қандай қулайликлар кутмоқда? Бозорда амалга оширилаётган асосий янгиланишларни тақдим этамиз:
Йўллар равонлашади ва тирбандлик камаяди
Бозорга ташриф буюрувчилар учун энг катта муаммолардан бири йўлларнинг ҳолати эди. Айни пайтгача ҳудуддаги 26 500 квадрат метр майдонга сифатли янги асфальт қопламаси ётқизиб бўлинди. Бу ҳали ҳаммаси эмас — яна 16 200 квадрат метр жойни замонавий қиёфага келтириш ва асфальтлаш ишлари режалаштирилган бўлиб, тез кунларда якунига етказилади.
Савдо расталари ва дўконлар ягона андозага келтирилади
Автомобиль эҳтиёт қисмлари сотиладиган дўконлар ва витриналарнинг эскирган том қисмлари замонавий ва чидамли материалларга алмаштирилмоқда. Бозор ҳуснини бузиб турган, тартибсиз равишда ўрнатилган турли реклама баннерлари ва эълонлар олиб ташланди. Ишлатилган деталлар ва эҳтиёт қисмлар сотиладиган тарқоқ контейнерлар эса тартибга солиниб, барчаси учун амал қилувчи ягона замонавий стандарт асосида қайта лойиҳалаштирилади.
Инсон омилига чек қўйилади: Тўлиқ автоматлаштириш
Энг катта янгиликлардан бири — бозорда молиявий ҳисоб-китобларнинг тозалиги ва шаффофлигини таъминлаш мақсадида замонавий рақамли технологиялар жорий этилади. Бозорга кириш ва чиқиш жойларида турли тушунмовчиликлар ҳамда инсон омилини бутунлай истисно қилувчи автоматлаштирилган тўлов тизимлари ўрнатилади. Бу эса ортиқча навбатлар ва ноқонуний тўловларнинг олдини олишга хизмат қилади.
Хулоса ўрнида: Амалга оширилаётган ушбу глобал реконструкция ишларидан кўзланган асосий мақсад — Сергели автомобиль бозорида маданиятли, тартибли ва хавфсиз савдо муҳитини яратишдир. Бу ўзгаришлар ҳам тадбиркорларнинг ишини енгиллаштиради, ҳам бу ерга келувчи юртдошларимиз ва меҳмонлар учун юқори даражадаги қулайликларни тақдим этади. Бозоримиз янгиланишда давом этади!
…