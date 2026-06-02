Навоий шаҳридаги кўп қаватли уйда йирик ёнғин юз берди

·80·Жамият
Навоий шаҳридаги кўп қаватли уйда йирик ёнғин юз берди

Навоий шаҳрида кўп қаватли уйда катта ёнғин содир бўлди. Ҳодиса 2 июн тонгги соат 04:19 да Алишер Навоий кўчасидаги турар-жой биносида юз берган.

Вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармасига ёнғин ҳақида хабар тушиши билан тезкор чоралар кўрилган. 7 та қутқарув бўлинмаси ва 2 та автонарвон воқеа жойига атиги 4 дақиқа ичида етиб борган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин 9-қаватдаги бир нечта хонадонларга тарқалиб, жами 8 та хонадонга зарар етказган. Тахминан 300 квадрат метр майдонда том, шифт ва ички қисмлар ёниб шикастланган.

Ёнғинни тўлиқ бартараф этиш ишлари бир соатдан ортиқ давом этган. Мутасаддилар воқеа жойини совитиш ва хавфсизликни таъминлаш чораларини кўришган.

Яхшиямки, ҳозирча ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар ҳақида расмий маълумот келиб тушмаган. Текширув ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунландиБугун, 23:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди