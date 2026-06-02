Бугун Ўзбекистон кубоги нимчорак финал жуфтликларига қуръа ташланади

·106·Спорт
Бугун Ўзбекистон кубоги нимчорак финал жуфтликларига қуръа ташланади

Мамлакатимизнинг энг нуфузли ва кутилмаган натижаларга бой бўлган ички мусобақаси — Ўзбекистон кубоги ўзининг энг ҳаяжонли ва шиддатли палласига кириб бормоқда. Шу йилнинг 27 май куни мусобақанинг гуруҳ босқичидаги сўнгги учрашувлар расман якунланди. Қизғин ва муросасиз кечган баҳслар натижасида, кубокнинг 1/8 финал (нимчорак финал) босқичида бош соврин учун курашни давом эттирадиган энг кучли 16 та футбол клубининг номи тўлиқ аён бўлди.

Эндиликда миллионлаб футбол ишқибозларини бир савол қизиқтирмоқда: плей-офф босқичида қайси жамоа кимга қарши майдонга тушади? Мана шу саволга бугун узил-кесил жавоб топилади!

Тўғридан-тўғри эфир: Қуръа ташлаш маросими қачон ва қаерда?

Бугун, 2 июнь куни соат 19:00 да Ўзбекистон кубогининг плей-офф босқичига йўлланма олган клублар учун расмий қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтади.

Мусобақа ташкилотчилари ушбу ҳаяжонли жараённи футбол мухлислари учун тўлиқ шаффоф тарзда тақдим этишади. Қуръа ташлаш маросими Ўзбекистон Профессионал футбол лигасининг (ЎзПФЛ) ижтимоий тармоқлардаги барча расмий саҳифалари ва медиа платформалари орқали жонли эфирда (онлайн) намойиш этилади.

Нимчорак финал регламенти: Мухлислар нималарни билиши керак?

Мусобақа регламентига кўра, плей-оффнинг илк раундида жамоаларга устунлик бериш борасида ўзига хос тартиб белгиланган. Маълумот ўрнида қуйидаги муҳим қоидаларни эслатиб ўтамиз:

  • Ўз уйида ўйнаш имконияти: Ўзбекистон кубогининг гуруҳ босқичини ўз квартетида 1-ўрин (пешқадам) сифатида якунлаган клублар 1/8 финал учрашувини ўз майдонларида, яъни ўз мухлислари кўз ўнгида қабул қилиш бахтига муяссар бўлишади.

  • Сафардаги синов: Гуруҳ босқичи якунларига кўра 2-ўринни банд этган клублар эса чорак финал йўлланмаси учун кечадиган ягона ўйиндан иборат плей-офф баҳсини рақиб майдонида (сафарда) ўтказишга мажбур бўлишади.

  • Истисно қоида: Қуръа жараёнида битта гуруҳдан кейинги босқичга йўл олган икки жамоа 1/8 финалда ўзаро тўқнаш келмаслиги (бир-бирига рақиб бўлмаслиги) олдиндан таъминланади.

Енгилган жамоа мусобақа билан хайрлашадиган ушбу босқичда ҳар бир учрашув ҳақиқий финалга айланиши шубҳасиз. Барча севимли жамоаларимизга қуръада омад ва бўлажак шиддатли баҳсларда чиройли ғалабалар тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди