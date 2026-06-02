Бугун Ўзбекистон кубоги нимчорак финал жуфтликларига қуръа ташланади
Мамлакатимизнинг энг нуфузли ва кутилмаган натижаларга бой бўлган ички мусобақаси — Ўзбекистон кубоги ўзининг энг ҳаяжонли ва шиддатли палласига кириб бормоқда. Шу йилнинг 27 май куни мусобақанинг гуруҳ босқичидаги сўнгги учрашувлар расман якунланди. Қизғин ва муросасиз кечган баҳслар натижасида, кубокнинг 1/8 финал (нимчорак финал) босқичида бош соврин учун курашни давом эттирадиган энг кучли 16 та футбол клубининг номи тўлиқ аён бўлди.
Эндиликда миллионлаб футбол ишқибозларини бир савол қизиқтирмоқда: плей-офф босқичида қайси жамоа кимга қарши майдонга тушади? Мана шу саволга бугун узил-кесил жавоб топилади!
Тўғридан-тўғри эфир: Қуръа ташлаш маросими қачон ва қаерда?
Бугун, 2 июнь куни соат 19:00 да Ўзбекистон кубогининг плей-офф босқичига йўлланма олган клублар учун расмий қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтади.
Мусобақа ташкилотчилари ушбу ҳаяжонли жараённи футбол мухлислари учун тўлиқ шаффоф тарзда тақдим этишади. Қуръа ташлаш маросими Ўзбекистон Профессионал футбол лигасининг (ЎзПФЛ) ижтимоий тармоқлардаги барча расмий саҳифалари ва медиа платформалари орқали жонли эфирда (онлайн) намойиш этилади.
Нимчорак финал регламенти: Мухлислар нималарни билиши керак?
Мусобақа регламентига кўра, плей-оффнинг илк раундида жамоаларга устунлик бериш борасида ўзига хос тартиб белгиланган. Маълумот ўрнида қуйидаги муҳим қоидаларни эслатиб ўтамиз:
Ўз уйида ўйнаш имконияти: Ўзбекистон кубогининг гуруҳ босқичини ўз квартетида 1-ўрин (пешқадам) сифатида якунлаган клублар 1/8 финал учрашувини ўз майдонларида, яъни ўз мухлислари кўз ўнгида қабул қилиш бахтига муяссар бўлишади.
Сафардаги синов: Гуруҳ босқичи якунларига кўра 2-ўринни банд этган клублар эса чорак финал йўлланмаси учун кечадиган ягона ўйиндан иборат плей-офф баҳсини рақиб майдонида (сафарда) ўтказишга мажбур бўлишади.
Истисно қоида: Қуръа жараёнида битта гуруҳдан кейинги босқичга йўл олган икки жамоа 1/8 финалда ўзаро тўқнаш келмаслиги (бир-бирига рақиб бўлмаслиги) олдиндан таъминланади.
Енгилган жамоа мусобақа билан хайрлашадиган ушбу босқичда ҳар бир учрашув ҳақиқий финалга айланиши шубҳасиз. Барча севимли жамоаларимизга қуръада омад ва бўлажак шиддатли баҳсларда чиройли ғалабалар тилаб қоламиз!
…