Самарқандда электромопедда бўлган 8 нафар фуқаро каналга тушиб кетди

·103·Жамият
Самарқандда электромопедда бўлган 8 нафар фуқаро каналга тушиб кетди

Самарқанд вилояти Пахтачи туманида электромопед каналга тушиб кетиши оқибатида 4 киши ҳалок бўлди. Ҳодиса 31 май куни соат 20:25 ларда "Украч" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Нарпай" каналида содир бўлган.

Маълум қилинишича, юк ташишга мўлжалланган электромопед ҳайдовчиси бошқарувни йўқотган. Натижада транспорт воситасида бўлган 8 нафар фуқаро каналга тушиб кетган.

ФВВ қутқарувчилари етиб боргунига қадар 4 нафар фуқаро аҳоли томонидан қутқариб қолинган. Қолган 4 нафар шахс эса қидирув ишлари давомида ҳалок бўлган ҳолда каналдан олиб чиқилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 1984 йилда туғилган фуқаро электромопедга турмуш ўртоғи ҳамда 6 нафар вояга етмаган болани миндириб, сайр қилаётган бўлган.

Ҳозирда Пахтачи тумани прокуратураси, ИИБ ва ФВБ ходимлари ҳодисанинг сабабларини ўрганмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди