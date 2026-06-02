Самарқандда электромопедда бўлган 8 нафар фуқаро каналга тушиб кетди
Самарқанд вилояти Пахтачи туманида электромопед каналга тушиб кетиши оқибатида 4 киши ҳалок бўлди. Ҳодиса 31 май куни соат 20:25 ларда "Украч" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Нарпай" каналида содир бўлган.
Маълум қилинишича, юк ташишга мўлжалланган электромопед ҳайдовчиси бошқарувни йўқотган. Натижада транспорт воситасида бўлган 8 нафар фуқаро каналга тушиб кетган.
ФВВ қутқарувчилари етиб боргунига қадар 4 нафар фуқаро аҳоли томонидан қутқариб қолинган. Қолган 4 нафар шахс эса қидирув ишлари давомида ҳалок бўлган ҳолда каналдан олиб чиқилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 1984 йилда туғилган фуқаро электромопедга турмуш ўртоғи ҳамда 6 нафар вояга етмаган болани миндириб, сайр қилаётган бўлган.
Ҳозирда Пахтачи тумани прокуратураси, ИИБ ва ФВБ ходимлари ҳодисанинг сабабларини ўрганмоқда.
…