Ўзбекистонда ноодатий келин салом: Месси тасвири олдида бажарилди (видео)

·1.6K·Жамият
Ўзбекистонда ноодатий келин салом: Месси тасвири олдида бажарилди (видео)

Ўзбекистонда тўй маросимларидан бирида ноодатий ҳолат кузатилди. Келин қайнотасининг илтимосига биноан машҳур футболчи Лионел Месси тасвири олдида келин салом бажарди.

Маълум бўлишича, куёвнинг отаси — қайнота «Барселона» футбол клубининг ашаддий мухлиси ҳисобланади. У уйини клуб байроқлари билан безаган бўлиб, деворга Лионел Мессининг бўйи билан тенг суратини ҳам ўзининг ёнига илиб қўйган. 

Шу сабабли, келин маросим давомида қайнотасининг илтимосини инобатга олиб, нафақат оила аъзолари, балки Месси тасвири олдида ҳам ҳурмат бажо келтирган. Бу ҳолат тўй меҳмонлари учун ҳам кутилмаган ва қизиқарли лаҳзага айланган.

Мазкур жараён видеога олиниб, ижтимоий тармоқларда тезда тарқалди. Фойдаланувчилар ушбу ҳолатни турлича баҳолаб, айримлар буни кулгили ва ўзига хос анъана сифатида қабул қилган бўлса, бошқалар эса фикр-мулоҳазаларини билдиришмоқда.

Ҳар ҳолда, бу воқеа ўзига хослиги билан кўпчилик эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.


Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдан Иссиқкўлга тўғридан-тўғри автобус қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 07:57Тошкент шаҳар ҳокими Учтепа туманини ривожлантириш режасини эълон қилдиБугун, 07:53Тошкентда автомобиль сотиш билан боғлиқ йирик фирибгарлик фош этилдиБугун, 07:49Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди