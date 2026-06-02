Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар берилади

·131·Ўзбекистон
Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар берилади

Ёшларни қўллаб-қувватлаш мақсадида 100 миллион сўмгача имтиёзли кредитлар ажратилади. Бу борада Президентнинг PQ–210-сон қарори қабул қилинди.

Қарорга кўра, “Алоқабанк” томонидан “Ёшлар бизнеси” дастури доирасида 31 ёшга тўлмаган фуқароларга 7 йилгача муддатга кредит берилади. Асосий қарз учун 1 йилгача, фоиз тўловлари учун эса 3 ойгача имтиёзли давр белгиланади.

Имтиёзли микроқарзлар суғурта полиси ёки учинчи шахс кафиллиги асосида ажратилади. Хорижий тил, рақамли технологиялар ва замонавий касбларни ўрганиш учун 20 миллион сўмгача маблағ берилиши мумкин.

Шунингдек, ижтимоий тармоқлар маркетинги, мобилография, фрилансерлик, онлайн дўкон ва ўзини ўзи банд қилиш лойиҳалари учун 50 миллион сўмгача кредит ажратилади.

Тикувчилик, касаначилик, қайта ишлаш ва маҳсулот тайёрлаш лойиҳалари учун ҳам 50 миллион сўмгача маблағ берилиши кўзда тутилган. Новвойчилик ва ширинликлар тайёрлаш ҳамда сотиш йўналишлари учун эса 100 миллион сўмгача имтиёзли микроқарз ажратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиБугун, 08:14Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37“Хит” қўшиқлар ортидаги ижодкорларга катта эътибор: янги имтиёзлар эълон қилиндиКеча, 08:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди