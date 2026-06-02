Қатар терма жамоаси мундиал учун якуний қайдномасини эълон қилди

·61·Спорт
Қатар терма жамоаси мундиал учун якуний қайдномасини эълон қилди

Осиёнинг энг кучли ва совриндор жамоаларидан бири бўлган Қатар миллий терма жамоаси ҳам бўлажак 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун ўз режаларини пишитиб олди. Қатарликлар ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали ушбу нуфузли мусобақада мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган якуний таркибни кенг жамоатчиликка ошкор этди.

Бош мураббий энг тажрибали ва айни пайтда энг спорт формасида бўлган юлдузларни таркибга жалб этган. Рўйхатдан ички чемпионат етакчилари ҳамда хорижда фаолият юритаётган легионерлар жой олган. Қуйида мундиалда майдонга тушадиган қатарлик ўғлонларнинг тўлиқ рўйхати билан танишишингиз мумкин.

Қатар миллий терма жамоасининг расмий таркиби:

Дарвозабонлар:

  • Салоҳ Закария («Дуҳайл»)

  • Мешаал Исса Баршам («Ас Садд»)

  • Маҳмуд Абунада («Ар Райян»)

Ҳимоячилар:

  • Буалем Ҳуҳи («Ас Садд»)

  • Педру Мигел («Ас Садд»)

  • Султан Ал Браке («Дуҳайл»)

  • Ал Ҳашми Ал Ҳуссейн («Ал Араби»)

  • Аюб Ал Уйи («Ал Гарафа»)

  • Исса Лайе («Ал Араби»)

  • Лукас Мендес («Ал Вакра»)

  • Ҳомам Ал Амин («Култураль Леонеса», Испания)

Яримҳимоячилар:

  • Аҳмед Фатҳи («Ал Араби»)

  • Жассем Габер («Ар Райян»)

  • Ассим Мадибо («Ал Вакра»)

  • Абдулазиз Ҳатем («Ар Райян»)

  • Карим Будиаф («Дуҳайл»)

  • Муҳаммад Ал Маннаи («Аш Шамал»)

Ҳужумчилар:

  • Алмоез Али («Дуҳайл»)

  • Акром Афиф («Ас Садд»)

  • Таҳсин Муҳаммад Жамшид («Дуҳайл»)

  • Эдмилсон Жуниор («Дуҳайл»)

  • Аҳмед Ал Ганеҳи («Ал Гарафа»)

  • Аҳмед Алаэлдин («Ар Райян»)

  • Ҳасан Ал Ҳайдос («Ас Садд»)

  • Муҳаммад Мунтари («Ал Гарафа»)

  • Юсуф Абдурисаг («Ал Вакра»)

Қатарликларни гуруҳда қандай синовлар кутмоқда?

Кичик маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, Қатар терма жамоаси бўлажак Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида анча жиддий ва қизиқарли квартетдан жой олган.

Қуръа натижаларига кўра, улар "B" гуруҳида кураш олиб боришади. Осиё чемпионларига гуруҳдан чиқиш йўлида шиддатли Канада, тартибли Швейцария ҳамда Европанинг жиддий вакилларидан бири ҳисобланган Босния ва Ҳерцеговина миллий терма жамоалари рақиблик қилади.

Гуруҳдаги курашлар ўта шиддатли кечиши кутилмоқда. Қатар терма жамоасига бўлажак Жаҳон чемпионати баҳсларида чиройли ўйинлар ва омад ёр бўлишини тилаймиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди