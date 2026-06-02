3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 25,12 сўмга арзонлаб, 13 896,69 сўмга тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 3 июн куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 14,39 сўмга арзонлаб, 11 934,64 сўмга тушди.
• Евро 25,12 сўмга арзонлаб, 13 896,69 сўмга тушди.
• Россия рубли 2,14 сўмга арзонлаб, 164,14 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 6,24 сўмга арзонлаб, 16 077,15 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,23 сўмга арзонлаб, 74,71 сўмга тушди.
• Швейцария франки 55,16 сўмга арзонлаб, 15 185,95 сўмга тушди.
• Хитой юани 1,66 сўмга арзонлаб, 1 764,59 сўмга тушди.
…