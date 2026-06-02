Россия авиацияси учун яқин 10 йилда 500 та янги самолёт керак бўлади

·68·Техно
Россия авиацияси учун яқин 10 йилда 500 та янги самолёт керак бўлади

Россия авиакомпаниялари яқин 10–12 йил ичида тахминан 500 та янги йўловчи самолётига эҳтиёж сезади. Бундай прогнозни Бирлашган авиашосозлик корпорацияси (ОАК) бош директори Вадим Бадеха маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, ушбу ҳисоб-китоблар ташувчиларнинг прогнозлари ва хорижий ҳаво кемаларининг босқичма-босқич фойдаланишдан чиқарилишига асосланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ОАК раҳбари Россия авиация саноати бундай ҳажмдаги етказиб беришни таъминлашга қодир эканини таъкидлади. Фуқаро авиацияси лайнерларининг биринчи партияси учун шартномалар имзоланган ва улар ҳозирда ишлаб чиқариш жараёнида. Кейинги буюртмалар бўйича эса авиакомпаниялар билан ҳамкорликнинг асосий параметрлари келишиб олинган бўлиб, эндиликда ушбу келишувлар расмий контрактлар билан мустаҳкамланиши кутилмоқда.

Авиация паркини янгилашда маҳаллий янги самолётлар асосий ролни ўйнаши кўзда тутилган. Ҳозирги вақтда MS-21 ва СЖ-100 моделларининг сертификатлаш синовлари давом этмоқда. Яқин истиқболда эса минтақавий Ил-114-300 самолёти учун сертификат олиш режалаштирилган. Бундан ташқари, тўлиқ импорт ўрнини босувчи ускуналар билан жиҳозланган модернизация қилинган Ту-214 модели ҳам тегишли рухсатномаларни қўлга киритган.

Бадеханинг таъкидлашича, жорий инвестиция дастури муваффақиятли якунланса, 500 та самолёт ишлаб чиқариш реал вазифага айланади. Россия дунёдаги авиация техникасини яратишнинг тўлиқ сиклига — лойиҳалаштиришдан тортиб, бутловчи қисмлар ва тайёр ҳаво кемаларини ишлаб чиқаришгача бўлган имкониятга эга кам сонли давлатлардан бири бўлиб қолмоқда.

АвиацияРоссияMS-21ТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин