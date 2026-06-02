Yandex сунъий интеллект давридаги киберхавфсизлик бўйича бепул курс очди

·54·Техно
Yandex сунъий интеллект давридаги киберхавфсизлик бўйича бепул курс очди

Yandex Практикум таълим платформаси сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган фирибгарликлардан ҳимояланишга бағишланган янги бепул курсни ишга туширди. Дастур барча хоҳловчилар учун очиқ бўлиб, рақамли таҳдидларни, хусусан, дипфейкларни (деэпфаке) аниқлашни ўрганишни истаганлар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Курс давомида жиноятчилар одамларни алдаш мақсадида сохта видео, тасвир ва аудиоёзувларни яратишда генератив нейротармоқлардан қандай фойдаланиши ҳақида батафсил маълумот берилади. Шунингдек, амалий ҳимоя усулларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган: шахсий аккаунтларни тўғри созлашдан тортиб, киберҳужумларни қайтариш учун корпоратив AI-тизимлардан фойдаланишгача бўлган жиҳатлар қамраб олинган.

Ўқув дастурида спамни блоклаш, фишинг сайтларини аниқлаш ва шубҳали фаолликни кузатишга ёрдам берадиган технологиялар ҳақида ҳам сўз боради. Курс тўртта модулдан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бирини ўрганиш учун тахминан бир соат вақт сарфланади. Дастурга компаниянинг ахборот хавфсизлиги бўйича директори Александр Каледа иштирокидаги видеодарслар киритилган.

Yandex Практикум платформасида мураккаб атамаларни тушунтириб берувчи ва дарсларнинг қисқача мазмунини тайёрлаб берувчи AI-ёрдамчилар ҳам мавжуд. Ўқиш якунида иштирокчилар ўз билимларини синаб кўриш учун тестдан ўтадилар ва рақамли хавфсизлик бўйича махсус чек-листга эга бўладилар. Дарслар, шунингдек, Proмптуб платформасида ҳам тақдим этилган.

YandexСунъий IntelлектКиберхавфсизликДеэпфакеТаълим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин