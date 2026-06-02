Yandex сунъий интеллект давридаги киберхавфсизлик бўйича бепул курс очди
Yandex Практикум таълим платформаси сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириладиган фирибгарликлардан ҳимояланишга бағишланган янги бепул курсни ишга туширди. Дастур барча хоҳловчилар учун очиқ бўлиб, рақамли таҳдидларни, хусусан, дипфейкларни (деэпфаке) аниқлашни ўрганишни истаганлар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Курс давомида жиноятчилар одамларни алдаш мақсадида сохта видео, тасвир ва аудиоёзувларни яратишда генератив нейротармоқлардан қандай фойдаланиши ҳақида батафсил маълумот берилади. Шунингдек, амалий ҳимоя усулларига ҳам алоҳида эътибор қаратилган: шахсий аккаунтларни тўғри созлашдан тортиб, киберҳужумларни қайтариш учун корпоратив AI-тизимлардан фойдаланишгача бўлган жиҳатлар қамраб олинган.
Ўқув дастурида спамни блоклаш, фишинг сайтларини аниқлаш ва шубҳали фаолликни кузатишга ёрдам берадиган технологиялар ҳақида ҳам сўз боради. Курс тўртта модулдан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бирини ўрганиш учун тахминан бир соат вақт сарфланади. Дастурга компаниянинг ахборот хавфсизлиги бўйича директори Александр Каледа иштирокидаги видеодарслар киритилган.
Yandex Практикум платформасида мураккаб атамаларни тушунтириб берувчи ва дарсларнинг қисқача мазмунини тайёрлаб берувчи AI-ёрдамчилар ҳам мавжуд. Ўқиш якунида иштирокчилар ўз билимларини синаб кўриш учун тестдан ўтадилар ва рақамли хавфсизлик бўйича махсус чек-листга эга бўладилар. Дарслар, шунингдек, Proмптуб платформасида ҳам тақдим этилган.
…