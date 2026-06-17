Тошкентда Халқаро йога кунига бағишланган фестиваль ўтказилади

·0·Жамият
Тошкентда Халқаро йога кунига бағишланган фестиваль ўтказилади

21 июнь куни Тошкент шаҳридаги Central Park боғида Халқаро йога кунига бағишланган йирик фестиваль бўлиб ўтади.

Тадбир турли ёшдаги иштирокчилар учун мўлжалланган бўлиб, унда йога билан янги шуғулланувчилар ҳам, тажрибали қатнашчилар ҳам иштирок этиши мумкин.

Фестиваль дастуридан махсус меҳмон — ўқитувчи ва файласуф Анна Весна иштирокида анъанавий хатҳа-йога машғулоти ўрин олган.

Шунингдек, иштирокчилар учун умумий йога-протоколи машғулотлари, очиқ ҳавода медитация ва болалар учун махсус йога дастурлари ташкил этилади.

Тадбир доирасида турли мавзуларга бағишланган маҳорат дарслари ҳамда ярмарка ўтказилиши режалаштирилган.

Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, фестивалда қатнашиш бепул.

Тадбирга ташриф буюриш учун олдиндан рўйхатдан ўтиш талаб этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Эртанги сана” билан сотилган сут ҳақидаги видео тармоқларда жамоатчиликни эътиборини тортмоқда! (видео)“Эртанги сана” билан сотилган сут ҳақидаги видео тармоқларда жамоатчиликни эътиборини тортмоқда! (видео)Бугун, 12:36“ОНА” ва “ОТА” номли ноодатий рақамли автомобиллар интернетда олқишларга сазовор бўлди (видео)“ОНА” ва “ОТА” номли ноодатий рақамли автомобиллар интернетда олқишларга сазовор бўлди (видео)Бугун, 12:19Қумдан бойиш илинжи 131 миллион сўмлик жарима билан якунландиҚумдан бойиш илинжи 131 миллион сўмлик жарима билан якунландиБугун, 11:59 Қарзга эътиборсизлик сабабли, уй аукцион савдосига чиқарилди Қарзга эътиборсизлик сабабли, уй аукцион савдосига чиқарилди Бугун, 11:54МИБ: Қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ: Қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиБугун, 11:48“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушланди“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушландиБугун, 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди