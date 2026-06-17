Тошкентда Халқаро йога кунига бағишланган фестиваль ўтказилади
21 июнь куни Тошкент шаҳридаги Central Park боғида Халқаро йога кунига бағишланган йирик фестиваль бўлиб ўтади.
Тадбир турли ёшдаги иштирокчилар учун мўлжалланган бўлиб, унда йога билан янги шуғулланувчилар ҳам, тажрибали қатнашчилар ҳам иштирок этиши мумкин.
Фестиваль дастуридан махсус меҳмон — ўқитувчи ва файласуф Анна Весна иштирокида анъанавий хатҳа-йога машғулоти ўрин олган.
Шунингдек, иштирокчилар учун умумий йога-протоколи машғулотлари, очиқ ҳавода медитация ва болалар учун махсус йога дастурлари ташкил этилади.
Тадбир доирасида турли мавзуларга бағишланган маҳорат дарслари ҳамда ярмарка ўтказилиши режалаштирилган.
Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, фестивалда қатнашиш бепул.
Тадбирга ташриф буюриш учун олдиндан рўйхатдан ўтиш талаб этилади.
…