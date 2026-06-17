МИБ: Қизалоқ онаси бағрига қайтарилди
Мажбурий ижро бюросининг Сайхунобод туман бўлими томонидан суд қарорлари ижроси доирасида яна бир муҳим ижро ҳаракати муваффақиятли якунланди.
Хусусан, фуқаролик ишлари бўйича Сирдарё туманлараро судининг 08.05.2026 йилдаги ижро варақасига асосан 6 ёшли қизалоқ жавобгар И.А.дан онаси Р.Л.нинг қарамоғига олиб бериш белгиланган эди.
Мазкур иш юзасидан давлат ижрочиси томонидан тегишли тартибда тушунтириш ишлари олиб борилиб, тарафлар билан бир неча бор мулоқот қилинган. Шунга қарамасдан, суд қарори ихтиёрий равишда бажарилмагани сабабли мажбурий ижро ҳаракатларини амалга оширишга тўғри келди.
Ижро ҳаракатлари давомида боланинг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатмаслик, унинг хавфсизлиги ва қонуний манфаатларини таъминлаш мақсадида мутасадди идоралар вакиллари иштирок этди.
Амалга оширилган ижро ҳаракатлари натижасида суд қарори ижроси таъминланиб, фарзанд онасига топширилди.
…