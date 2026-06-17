Қумдан бойиш илинжи 131 миллион сўмлик жарима билан якунланди

·0·Жамият
Қумдан бойиш илинжи 131 миллион сўмлик жарима билан якунланди

Мажбурий ижро бюросининг Фарғона тумани бўлими иш юритувига келиб тушган ижро ҳужжатига асосан олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида “М.Б.” фермер хўжалиги раҳбари томонидан қатор қонунбузилишларга йўл қўйилгани аниқланди.

Хусусан, 2022-2025 йилларда солиқ тўловларини яшириш, савдо ва хизмат кўрсатиш қоидаларини бузиш билан бир қаторда, хўжаликка қарашли ҳудудда жойлашган қум-шағал аралашмаси конидан 11 минг куб метрдан ортиқ "норуда" материалларини тегишли рухсатномасиз, ноқонуний равишда қазиб олиш ҳолатлари ҳам фош этилган.

Мазкур қонунбузилишлар юзасидан суд томонидан тайинланган жазога асосан, Мажбурий ижро бюроси Фарғона тумани бўлими давлат ижрочилари томонидан олиб борилган мажбурий ижро ҳаракатлари натижасида 131 миллион сўмлик жиноий жарима маблағи тўлиқ ундирилди.

Бу билан табиий бойликларни ноқонуний ўзлаштириш ва давлат манфаатларига зарар етказишга қаратилган ҳаракатлар муқаррар жавобгарликка сабаб бўлиши яна бир бор ўз исботини топди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарзга эътиборсизлик сабабли, уй аукцион савдосига чиқарилди Қарзга эътиборсизлик сабабли, уй аукцион савдосига чиқарилди Бугун, 11:54МИБ: Қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ: Қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиБугун, 11:48“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушланди“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушландиБугун, 10:17Навоийда оёққа ёпишқоқ лента билан яширилган дорилар аниқландиНавоийда оёққа ёпишқоқ лента билан яширилган дорилар аниқландиБугун, 09:50Тошкентдаги Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлдиТошкентдаги Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлдиБугун, 07:16Навоийда савдо дўконлари ва омборхонада йирик ёнғин чиқдиНавоийда савдо дўконлари ва омборхонада йирик ёнғин чиқдиБугун, 05:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди