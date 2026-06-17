“Эртанги сана” билан сотилган сут ҳақидаги видео тармоқларда жамоатчиликни эътиборини тортмоқда! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қашқадарё вилояти Қарши шаҳридаги дўконлардан бирида сут маҳсулоти билан боғлиқ ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди.
Видеода қиз 15 июнь куни харид қилган сутида ишлаб чиқарилган сана 16 июнь деб кўрсатилганини айтган. Унинг сўзларига кўра, “янги” деб кўрсатилган маҳсулот тезда бузилиб, ачиб қолган.
Бироқ видеода мазкур сутнинг ўзи, қадоғи ёки санаси аниқ кўрсатилмаган. Шу сабаб ҳолат юзасидан турли фикрлар билдирилмоқда.
Айрим фойдаланувчилар буни эҳтимолий қоидабузарлик сифатида баҳолаётган бўлса, бошқалар видеони ҳазил ёки контент учун тайёрланган лавҳа деб ҳисобламоқда.
…