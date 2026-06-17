“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушланди

·0·Жамият
“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушланди

Бухоро вилоятида фуқарони ишга жойлаштиришни ваъда қилиб пул олган шахс қўлга олинди.

Маълум қилинишича, фуқаро А.А. ўзини юқори лавозимларда ишловчи танишлари бор деб таништириб, бир фуқарони Фавқулодда вазиятлар бошқармаси тизимига ишга киритиб қўйишни ваъда қилган.

У шунингдек, имтиҳонлардан муваффақиятли ўтишга ёрдам беришини айтиб, бунинг эвазига 3 500 АҚШ доллари талаб қилган.

Тезкор тадбир давомида гумонланувчи сўралган пул маблағини олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланган.

Мазкур ҳолат юзасидан фирибгарлик ва пора бериш билан боғлиқ моддалар асосида жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда оёққа ёпишқоқ лента билан яширилган дорилар аниқландиНавоийда оёққа ёпишқоқ лента билан яширилган дорилар аниқландиБугун, 09:50Тошкентдаги Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлдиТошкентдаги Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлдиБугун, 07:16Навоийда савдо дўконлари ва омборхонада йирик ёнғин чиқдиНавоийда савдо дўконлари ва омборхонада йирик ёнғин чиқдиБугун, 05:49Фарғонада 3 та автомобил ёниб кетди, қурбонлар борФарғонада 3 та автомобил ёниб кетди, қурбонлар борБугун, 05:46Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлдиТошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлдиКеча, 18:54Самарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқСамарқандда юк машинасида ёнғин: сабаб аниқланди, жабрланганлар йўқКеча, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди