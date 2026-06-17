“ОНА” ва “ОТА” номли ноодатий рақамли автомобиллар интернетда олқишларга сазовор бўлди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда тарқалган икки автомобиль акс этган сурат ва видеолар фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда.
Кадрларда енгил юк ташишга мўлжалланган икки автомобилнинг давлат рақамлари олдида “ОНА” ва “ОТА” ёзувлари акс этганини кўриш мумкин. Айнан шу жиҳат кўплаб инсонларнинг илиқ муносабатига сабаб бўлди.
Фойдаланувчилар изоҳларда ушбу ғояни ота-онага бўлган ҳурмат ва муҳаббатнинг чиройли рамзи сифатида баҳолашмоқда.
“Фарзанд учун энг улуғ инсонлар — ота ва она”, “Мана шундай эҳтиром ҳаммага насиб қилсин”, “Ота-онага бўлган муҳаббат акс этибди”, каби фикрлар кўплаб изоҳларда учрамоқда.
…