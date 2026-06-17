“ОНА” ва “ОТА” номли ноодатий рақамли автомобиллар интернетда олқишларга сазовор бўлди (видео)

·1·Жамият
“ОНА” ва “ОТА” номли ноодатий рақамли автомобиллар интернетда олқишларга сазовор бўлди (видео)

Ижтимоий тармоқларда тарқалган икки автомобиль акс этган сурат ва видеолар фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда.

Кадрларда енгил юк ташишга мўлжалланган икки автомобилнинг давлат рақамлари олдида “ОНА” ва “ОТА” ёзувлари акс этганини кўриш мумкин. Айнан шу жиҳат кўплаб инсонларнинг илиқ муносабатига сабаб бўлди.

Фойдаланувчилар изоҳларда ушбу ғояни ота-онага бўлган ҳурмат ва муҳаббатнинг чиройли рамзи сифатида баҳолашмоқда.

“Фарзанд учун энг улуғ инсонлар — ота ва она”, “Мана шундай эҳтиром ҳаммага насиб қилсин”, “Ота-онага бўлган муҳаббат акс этибди”, каби фикрлар кўплаб изоҳларда учрамоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қумдан бойиш илинжи 131 миллион сўмлик жарима билан якунландиҚумдан бойиш илинжи 131 миллион сўмлик жарима билан якунландиБугун, 11:59 Қарзга эътиборсизлик сабабли, уй аукцион савдосига чиқарилди Қарзга эътиборсизлик сабабли, уй аукцион савдосига чиқарилди Бугун, 11:54МИБ: Қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ: Қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиБугун, 11:48“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушланди“Танишларим орқали ишга жойлаштираман” деган фирибгар ушландиБугун, 10:17Навоийда оёққа ёпишқоқ лента билан яширилган дорилар аниқландиНавоийда оёққа ёпишқоқ лента билан яширилган дорилар аниқландиБугун, 09:50Тошкентдаги Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлдиТошкентдаги Қўйлиқ деҳқон бозорида ёнғин содир бўлдиБугун, 07:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди