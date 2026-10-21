Маликада ППХ ходимидан қочган эркакни автомобил уриб юборди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳридаги “Малика” бозори яқинида эркак BYD Song Plus русумли автомобилга бориб урилгани акс этган видео тарқалди.
Тасвирларда тез югуриб келаётган эркак автомобил билан тўқнашганидан сўнг ўрнидан туриб, югуришда давом этганини кўриш мумкин. Шунингдек, унинг ортидан патрул-пост хизмати (ППХ) ходими қувиб келаётгани акс этган.
Маълум қилинишича, ҳодиса Кичик ҳалқа йўлининг “Малика” бозори рўпарасидан ўтган қисмида содир бўлган.
Ҳозирча воқеа юзасидан масъул идоралар томонидан расмий изоҳ берилгани ҳақида маълумот йўқ. Эркак нима сабабдан ППХ ходимидан қочгани ва ҳодисанинг бошқа тафсилотлари ҳам номаълум.
Изоҳлар 0
…