Маликада ППХ ходимидан қочган эркакни автомобил уриб юборди (видео)

·40·Жамият
Маликада ППХ ходимидан қочган эркакни автомобил уриб юборди (видео)

Ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳридаги “Малика” бозори яқинида эркак BYD Song Plus русумли автомобилга бориб урилгани акс этган видео тарқалди.

Тасвирларда тез югуриб келаётган эркак автомобил билан тўқнашганидан сўнг ўрнидан туриб, югуришда давом этганини кўриш мумкин. Шунингдек, унинг ортидан патрул-пост хизмати (ППХ) ходими қувиб келаётгани акс этган.

Маълум қилинишича, ҳодиса Кичик ҳалқа йўлининг “Малика” бозори рўпарасидан ўтган қисмида содир бўлган.

Ҳозирча воқеа юзасидан масъул идоралар томонидан расмий изоҳ берилгани ҳақида маълумот йўқ. Эркак нима сабабдан ППХ ходимидан қочгани ва ҳодисанинг бошқа тафсилотлари ҳам номаълум.

ТошкентМалика бозориBYD Song PlusППХ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизТошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласиз19 сентябр 13:20Баланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоландиБаланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоланди9 сентябр 22:05iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлари13 октябр 12:28iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилиндиiPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди8 октябр 11:32Хонқада қарздорга тегишли қидирувдаги BYD автомашинаси хатландиХонқада қарздорга тегишли қидирувдаги BYD автомашинаси хатланди21 август 09:22ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилди7 август 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)