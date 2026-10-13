iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 13 октябр 2026 ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари янгиланди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ҳамда СИМ+эСИМ вариантларида тақдим этилмоқда.
- Нархлар 1579 доллардан бошланиб, 2999 долларгача етиши мумкин, баъзи моделлар аксия нархида таклиф қилинган.
13 октябр 2026 ҳолатига iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг турли хотира ҳажми ва ранглар бўйича нархлари янгиланди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM вариантларида таклиф қилинмоқда.
eSIM+eSIM версиясидаги iPhone 18 Pro’нинг 256 ГБ хотирали Silver, Glacier, Black ва Burgundy моделлари 1579 доллардан сотилмоқда. Burgundy версияси акция нархида таклиф қилинган.
512 ГБ хотирали iPhone 18 Pro нархи 1849 долларга тушган, 1 ТБ версияси эса 2899 доллар туради.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Black модели 1699 долларлик акция нархида. Silver версияси 1749 доллар, Glacier 1729 доллар ва Burgundy 1789 доллардан таклиф қилинмоқда.
512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black, Silver ва Glacier версиялари 2019 доллардан, Burgundy модели эса 2149 доллардан сотилмоқда. 1 ТБ хотирали версиянинг нархи 2699 доллар.
SIM+eSIM туридаги iPhone 18 Pro 256 ГБ Silver рангда 1579 доллар, Glacier, Black ва Burgundy рангларида 1589 доллардан таклиф қилинган. 512 ГБ версияси 1899 доллар, 1 ТБ модели 2799 доллар.
iPhone 18 Pro Max’нинг 256 ГБ Glacier ва Black версиялари 1879 доллардан, Silver 1799 доллар ва Burgundy 1829 доллардан сотилмоқда. Black модели акция нархида.
512 ГБ хотирали Pro Max’нинг Black, Silver, Burgundy ва Glacier версияларининг ҳар бири 2249 доллардан таклиф қилинган.
SIM+eSIM версиясидаги 1 ТБ iPhone 18 Pro Max’нинг Black модели 2699 доллар туради. Burgundy, Glacier ва Silver рангли 1 ТБ версияларининг ҳар бири 2999 доллардан сотилмоқда.
Нархлар ҳар куни ўзгариб туриши мумкин. Келтирилган маълумотлар 13 октябр 2026 ҳолатига тегишли.
Изоҳлар 0
…