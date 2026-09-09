Баланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоланди

·3·Жамият
Баланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоланди

Тошкент шаҳрида сирена ва махсус чироқлари ёқилган тез ёрдам автомобилига йўл бермаган BYD Song Plus ҳайдовчисига нисбатан чора кўрилди.

Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ маълумотига кўра, йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари ҳайдовчининг шахсига аниқлик киритиб, у билан суҳбат ўтказган.

Ҳайдовчи автомобил ойналари ёпиқ бўлгани ва салонда мусиқа баланд янграгани сабаб тез ёрдам машинасининг сиренасини эшитмаганини билдирган.

Ҳолат юзасидан ҳайдовчига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилган. BYD Song Plus автомобили эса вақтинча жарима майдончасига жойлаштирилган.

Мутахассислар ҳайдовчиларни йўлда махсус товушли ва ёруғлик сигналларини ёққан тезкор хизмат транспортларига ўз вақтида йўл беришга чақирмоқда.

тез ёрдамBYD Song Plusтранспортйўл ҳаракатисиреначироқмаъмурий баённома
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБолливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБугун, 21:22Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Бугун, 19:35Қидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиБугун, 17:24 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилдиБугун, 17:22Самарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяптиСамарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяптиБугун, 16:46Open Budget орқали қурилган стадион тадбиркорга ижарага берилгани айтилдиOpen Budget орқали қурилган стадион тадбиркорга ижарага берилгани айтилдиБугун, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари