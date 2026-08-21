Хонқада қарздорга тегишли қидирувдаги BYD автомашинаси хатланди

·1·Жамият
Хонқада қарздорга тегишли қидирувдаги BYD автомашинаси хатланди
Қисқача

Хонқа туманида 16.480.000 сўм жаримани ихтиёрий равишда тўламаган Қ.А.га тегишли BYD СОНГ PLUS автомашинаси топилиб, жарима майдончасига жойлаштирилди. Қ.А. маст ҳолда бошқа фуқарога тегишли КОБАЛТ автомашинасини бошқаргани учун 3 йил муддатга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этилган. Автомобил мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан баҳолангач, электрон онлайн-ауксионга чиқарилади.

Ҳонқа туманида маст ҳолда бошқа фуқарога тегишли бўлган “COBALT” русумли автомашинани бошқарган эркак суд қарори билан 3 (уч) йил муддатга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрим этилиб, унга нисбатан 16.480.000 сўм миқдорида жарима белгиланган.

Аниқланишича, жиноят ишлари бўйича Хонқа тумани судининг ижро варақасига асосан ҳуқуқбузар Қ.А.дан 16.480.000 сўм жарима суммасини Республика бюджети даромадига ундириш ҳақидаги ижро ҳужжати Бюронинг Хонқа тумани бўлими иш юритувига келиб тушган ва ижро ҳаракатларига киришилган.

Суд қарорида кўрсатилган жарима суммасини тўлашлиги бўйича ҳуқуқбузар Қ.А. бир неча маротаба огоҳлантирилган бўлишига қарамасдан, ўзига тегишли хулоса чиқармаган ва иҳтиёрий равишда белгиланган суммани тўламаган.

Давлат ижрочиси С.Сапаев томонидан олиб борилган ижро ҳаракатлари ва бошқарма Қидирув шўъбаси ходимларининг қидирув ҳаракатлари натижасида ҳуқуқбузар Қ.А.га тегишли бўлган BYD SONG PLUS русумли автотранспорт воситаси топилиб, жарима майдончасига жойлаштирилган.

Ҳозирда, транспорт воситасини мустақил баҳоловчи ташкилотга баҳолатиб, баҳолаш ишлари якунлангач, уни электрон онлайн-аукцион савдосига чиқариш чоралари кўрилади.

Аукциондан тушган маблағлар эса қарздорнинг жарима суммаларини қоплаш учун йўналтирилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилдиТақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилдиБугун, 08:46Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Бугун, 08:33Янги ўқув йили қачон бошланиши маълум бўлди...Янги ўқув йили қачон бошланиши маълум бўлди...Бугун, 08:28Тошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланиладиТошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланиладиБугун, 07:54«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирди«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирдиБугун, 06:36Халқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиХалқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиБугун, 06:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди