Ўз жонига қасд қилишга уриниш: Бухорода ППХ ходимлари бир инсон ҳаётини сақлаб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бухоро шаҳрининг Гулшан маҳалласида 9 ноябр куни ўз жонига қасд қилмоқчи бўлган эркак пост-патрул хизмати ходимлари томонидан қутқариб қолинди.
- Ички ишлар органлари ходимлари оғир психологик ҳолатдаги фуқарони мулоқот орқали чалғитиб, унинг қўлидан пичоқни тортиб олишга муваффақ бўлишди.
- Ҳозирги вақтда қутқарилган шахсга тиббий ва психологик ёрдам кўрсатилмоқда ҳамда ҳодисанинг сабаблари бўйича суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Бухоро шаҳрида инсон ҳаёти қил устида турган хавфли вазият Ички ишлар органлари ходимларининг тезкор ва совуққон ҳаракати туфайли фожиасиз якун топди. 9 ноябрь куни шаҳарнинг Гулшан маҳалласида қўлига совуқ қурол олиб, ўз ҳаётига қасд қилмоқчи бўлган эркак пост-патруль хизмати (ППХ) инспекторлари томонидан сақлаб қолинди.
Сониялар ҳал қилган вазият: Инспекторларнинг маҳорати
Маҳалладаги хонадонлардан бирида фуқаро пичоқ билан ўз жонига қасд қилишга уринаётгани ҳақида навбатчилик қисмига шошилинч хабар келиб тушган. Воқеа жойига бир неча дақиқа ичида етиб келган ППХ батальони ходимлари оғир психологик ҳолатда турган шахс билан тўқнаш келишди. Ҳар қандай нотўғри ҳаракат ёки кечиккан сония тузатиб бўлмас фожиага олиб келиши мумкин эди.
Ходимлар вазиятни тўғри баҳолаб, мураккаб тактик усулни қўллади: улар мулоқот орқали фуқаронинг диққатини чалғитишга муваффақ бўлди ва қулай фурсат туғилиши билан унинг қўлидан совуқ қуролни — пичоқни тортиб олди.
Воқеа параметрлари
Тафсилотлар
Ҳодиса юз берган сана
2026 йил 9 ноябрь
Манзил
Бухоро шаҳри, Гулшан маҳалласи
Ҳолат тавсифи
Фуқаронинг ўткир тиғли пичоқ билан ўз ҳаётига суиқасд қилишга уриниши
Асосий ҳаракат
ИИБ ППХ инспекторларининг профессионал чалғитув манёври
Натижа
Совуқ қурол олиб қўйилди, фуқаро жароҳатсиз сақлаб қолинди
«Бундай оғир стресс ҳолатида куч ишлатиш эмас, балки инсон психологиясини тушуниб, унинг эътиборини чалғита олиш энг самарали қуролга айланади — инспекторларнинг тезкорлиги инсон ҳаётини асраб қолди».
Ҳодисанинг асл сабаблари ўрганилмоқда
Ҳозирда қутқариб қолинган фуқарога зарур тиббий ва психологик ёрдам кўрсатилмоқда. Масъул органлар фуқарони бундай кескин қадам ташлашга нима мажбур қилгани — оилавий низолар, руҳий тушкунлик ёки ижтимоий муаммолар мавжудлигини аниқлаш бўйича суриштирув ишларини олиб бормоқда.
Ўз вақтида кўрсатилган ёрдам ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг ҳушёрлиги Бухорода навбатдаги мудҳиш ҳодисанинг олдини олди.
Сизнингча, оғир вазиятга тушиб қолган фуқаролар билан ишлашда профилактика ва психологик хизматларни янада кучайтириш керакми? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…