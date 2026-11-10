Ўз жонига қасд қилишга уриниш: Бухорода ППХ ходимлари бир инсон ҳаётини сақлаб қолди

1 дақиқа ўқиш28
Ўз жонига қасд қилишга уриниш: Бухорода ППХ ходимлари бир инсон ҳаётини сақлаб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бухоро шаҳрининг Гулшан маҳалласида 9 ноябр куни ўз жонига қасд қилмоқчи бўлган эркак пост-патрул хизмати ходимлари томонидан қутқариб қолинди.
  • Ички ишлар органлари ходимлари оғир психологик ҳолатдаги фуқарони мулоқот орқали чалғитиб, унинг қўлидан пичоқни тортиб олишга муваффақ бўлишди.
  • Ҳозирги вақтда қутқарилган шахсга тиббий ва психологик ёрдам кўрсатилмоқда ҳамда ҳодисанинг сабаблари бўйича суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Бухоро шаҳрида инсон ҳаёти қил устида турган хавфли вазият Ички ишлар органлари ходимларининг тезкор ва совуққон ҳаракати туфайли фожиасиз якун топди. 9 ноябрь куни шаҳарнинг Гулшан маҳалласида қўлига совуқ қурол олиб, ўз ҳаётига қасд қилмоқчи бўлган эркак пост-патруль хизмати (ППХ) инспекторлари томонидан сақлаб қолинди.

Сониялар ҳал қилган вазият: Инспекторларнинг маҳорати

Маҳалладаги хонадонлардан бирида фуқаро пичоқ билан ўз жонига қасд қилишга уринаётгани ҳақида навбатчилик қисмига шошилинч хабар келиб тушган. Воқеа жойига бир неча дақиқа ичида етиб келган ППХ батальони ходимлари оғир психологик ҳолатда турган шахс билан тўқнаш келишди. Ҳар қандай нотўғри ҳаракат ёки кечиккан сония тузатиб бўлмас фожиага олиб келиши мумкин эди.

Ходимлар вазиятни тўғри баҳолаб, мураккаб тактик усулни қўллади: улар мулоқот орқали фуқаронинг диққатини чалғитишга муваффақ бўлди ва қулай фурсат туғилиши билан унинг қўлидан совуқ қуролни — пичоқни тортиб олди.

Воқеа параметрлари

Тафсилотлар

Ҳодиса юз берган сана

2026 йил 9 ноябрь

Манзил

Бухоро шаҳри, Гулшан маҳалласи

Ҳолат тавсифи

Фуқаронинг ўткир тиғли пичоқ билан ўз ҳаётига суиқасд қилишга уриниши

Асосий ҳаракат

ИИБ ППХ инспекторларининг профессионал чалғитув манёври

Натижа

Совуқ қурол олиб қўйилди, фуқаро жароҳатсиз сақлаб қолинди

«Бундай оғир стресс ҳолатида куч ишлатиш эмас, балки инсон психологиясини тушуниб, унинг эътиборини чалғита олиш энг самарали қуролга айланади — инспекторларнинг тезкорлиги инсон ҳаётини асраб қолди».

Ҳодисанинг асл сабаблари ўрганилмоқда

Ҳозирда қутқариб қолинган фуқарога зарур тиббий ва психологик ёрдам кўрсатилмоқда. Масъул органлар фуқарони бундай кескин қадам ташлашга нима мажбур қилгани — оилавий низолар, руҳий тушкунлик ёки ижтимоий муаммолар мавжудлигини аниқлаш бўйича суриштирув ишларини олиб бормоқда.

Ўз вақтида кўрсатилган ёрдам ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг ҳушёрлиги Бухорода навбатдаги мудҳиш ҳодисанинг олдини олди.

Сизнингча, оғир вазиятга тушиб қолган фуқаролар билан ишлашда профилактика ва психологик хизматларни янада кучайтириш керакми? Муносабатингизни изоҳларда билдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари