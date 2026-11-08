Малика бозорида Google Pixel қанчадан сотилмоқда?

·11·Техно
Малика бозорида Google Pixel қанчадан сотилмоқда?

Тошкентдаги Малика бозорида Google Pixel смартфонларининг 8 ноябрь, 2026 йил ҳолатидаги нархлари маълум бўлди. Рўйхатдан Pixel 8A ва Pixel 8 моделларидан тортиб, янги Pixel 11 сериясигача бўлган смартфонлар ўрин олган. Қурилмалар хотира ҳажми ва моделига қараб 525 доллардан 1575 долларгача таклиф қилинмоқда.

Google Pixel смартфонлари нархлари:

• Pixel 8A, 8/256 ГБ — 525 доллар
• Pixel 8, 8/256 ГБ — 575 доллар
• Pixel 9A, 8/128 ГБ — 575 доллар
• Pixel 9A, 8/256 ГБ — 625 доллар
• Pixel 9, 12/128 ГБ — 725 доллар
• Pixel 10A, 8/128 ГБ — 725 доллар
• Pixel 10A, 8/256 ГБ — 775 доллар
• Pixel 10, 12/128 ГБ — 825 доллар
• Pixel 10, 12/256 ГБ — 875 доллар
• Pixel 10 Pro, 12/128 ГБ — 925 доллар
• Pixel 10 Pro XL, 16/256 ГБ — 1080 доллар
• Pixel 11, 12/256 ГБ — 980 доллар
• Pixel 11 Pro, 16/256 ГБ — 1330 доллар
• Pixel 11 Pro, 16/512 ГБ — 1440 доллар
• Pixel 11 Pro XL, 16/256 ГБ — 1490 доллар
• Pixel 11 Pro Fold, 16/256 ГБ — 1575 доллар

Келтирилган нархлар 8 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра Тошкентдаги Малика бозоридаги таклифлар асосида тузилган.

Google PixelPixel 11 ProPixel 11 Pro FoldМалика бозори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro автономлиги бўйича iPhone 17 Proни ортда қолдирди6 сентябр 18:56«Малика» бозорида iPhone Duo Spark нархида сотилмоқда«Малика» бозорида iPhone Duo Spark нархида сотилмоқда23 октябр 21:11Маликада ППХ ходимидан қочган эркакни автомобил уриб юборди (видео)Маликада ППХ ходимидан қочган эркакни автомобил уриб юборди (видео)21 октябр 12:48Google Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпусGoogle Pixel 11 Pro Фолд тақдим этилди: янада ёрқин экран ва мустаҳкам корпус12 август 23:59iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлари13 октябр 12:28iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилиндиiPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди8 октябр 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max: янги нархлар рўйхати
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари
iPhone DUO ва 18 Pro моделларининг янги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 ноябрдаги нархлари