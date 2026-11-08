Малика бозорида Google Pixel қанчадан сотилмоқда?
Тошкентдаги Малика бозорида Google Pixel смартфонларининг 8 ноябрь, 2026 йил ҳолатидаги нархлари маълум бўлди. Рўйхатдан Pixel 8A ва Pixel 8 моделларидан тортиб, янги Pixel 11 сериясигача бўлган смартфонлар ўрин олган. Қурилмалар хотира ҳажми ва моделига қараб 525 доллардан 1575 долларгача таклиф қилинмоқда.
Google Pixel смартфонлари нархлари:
• Pixel 8A, 8/256 ГБ — 525 доллар
• Pixel 8, 8/256 ГБ — 575 доллар
• Pixel 9A, 8/128 ГБ — 575 доллар
• Pixel 9A, 8/256 ГБ — 625 доллар
• Pixel 9, 12/128 ГБ — 725 доллар
• Pixel 10A, 8/128 ГБ — 725 доллар
• Pixel 10A, 8/256 ГБ — 775 доллар
• Pixel 10, 12/128 ГБ — 825 доллар
• Pixel 10, 12/256 ГБ — 875 доллар
• Pixel 10 Pro, 12/128 ГБ — 925 доллар
• Pixel 10 Pro XL, 16/256 ГБ — 1080 доллар
• Pixel 11, 12/256 ГБ — 980 доллар
• Pixel 11 Pro, 16/256 ГБ — 1330 доллар
• Pixel 11 Pro, 16/512 ГБ — 1440 доллар
• Pixel 11 Pro XL, 16/256 ГБ — 1490 доллар
• Pixel 11 Pro Fold, 16/256 ГБ — 1575 доллар
Келтирилган нархлар 8 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра Тошкентдаги Малика бозоридаги таклифлар асосида тузилган.
Изоҳлар 0
…