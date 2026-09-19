Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласиз
Ижтимоий тармоқларда янги iPhone 18 Pro Max смартфонлари аллақачон Тошкентдаги "Малика" бозорида пайдо бўлгани ҳақида хабарлар тарқалди. Айрим маълумотларда янги моделнинг нархи 4500 долларгача етиши мумкинлиги айтилмоқда.
Тарқалаётган хабарларга кўра, айниқса тренддаги олча рангидаги iPhone 18 Pro Max харидорларда қизиқиш уйғотган.
Бироқ ҳозирча смартфонларнинг Тошкентда сотилаётгани ва айтилган нарх расмий манбалар орқали тасдиқланмаган.
Нарх нега бунчалик юқори?
Ижтимоий тармоқлардаги маълумотларда айрим янги қурилмалар учун 4500 долларгача нарх сўралаётгани айтилган. Бу расмий чакана нарх эмас, балки илк қурилмалар учун сотувчилар томонидан белгиланган нарх бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…