Интернетда ҳақорат қилганлик учун 176 миллион сўмгача жарима белгиланиши мумкин

·4·Жамият
Интернетда ҳақорат қилганлик учун 176 миллион сўмгача жарима белгиланиши мумкин

Телеграм, Instagram, Facebook ва бошқа интернет платформаларида инсоннинг шаъни ва қадр-қимматини ҳақоратли тарзда камситиш қонуний жавобгарликка олиб келиши мумкин. Айрим ҳолатларда бундай қилмиш учун 176 миллион сўмгача жарима тайинланиши эҳтимоли бор.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 140-моддаси иккинчи қисмига мувофиқ, ҳақоратни оммавий тарзда, жумладан, интернет ёки телекоммуникация тармоқларида эълон қилиш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 200 бараваридан 400 бараваригача жарима белгиланган. Шунингдек, қонунда 240 соатдан 300 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки бир йилдан икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари каби жазолар ҳам назарда тутилган.

2026 йил 1-сентябрдан БҲМ 440 минг сўм этиб белгиланган. Шу ҳисобда жарима миқдори 88 миллион сўмдан 176 миллион сўмгача етиши мумкин. Бироқ бу энг юқори ва энг қуйи чегаралар бўлиб, ҳар бир ҳолатда максимал жарима тайинланади дегани эмас.

Шуни ҳам унутмаслик керакки, ҳар қандай танқид ёки келишмовчилик ҳақорат ҳисобланмайди. Ҳуқуқий баҳо билдирилган фикрнинг мазмуни, шакли ва ишнинг бошқа ҳолатларини инобатга олган ҳолда берилади.

Агар интернетда ҳақоратга дуч келсангиз, хабарлар ва изоҳларнинг скриншотларини, саҳифа ҳаволасини, аккаунт номини ҳамда эълон қилинган сана ва вақтни сақлаб қўйинг. Ушбу маълумотлар ҳолатни текширишда далил сифатида аҳамиятли бўлиши мумкин.

Жиноят кодексиҲақоратИнтернетда ҳақоратМаъмурий жавобгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиланчилик учун жарима ошди: энди 2,2 млн сўмгача жазо қўлланадиТиланчилик учун жарима ошди: энди 2,2 млн сўмгача жазо қўлланади15 октябр 23:35Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!26 сентябр 07:03Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланади7 сентябр 07:08Бухорода 1 500 дан ортиқ қалбаки банкнота ва марихуана топилдиБухорода 1 500 дан ортиқ қалбаки банкнота ва марихуана топилдиБугун 16:45Ўзбекистонда дорихоналарни бошқа дориларни ҳам олишга мажбурлаш ҳолатлари текширилмоқдаЎзбекистонда дорихоналарни бошқа дориларни ҳам олишга мажбурлаш ҳолатлари текширилмоқдаБугун 16:34Тошкентда Onix ҳайдовчиси пиёдани уриб юборди: жабрланувчи шифохонага ётқизилдиТошкентда Onix ҳайдовчиси пиёдани уриб юборди: жабрланувчи шифохонага ётқизилдиБугун 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди