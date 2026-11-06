Соат ичига ўрнатилган яширин камера: Қайнонасининг қилмишини фош этган келин (видео)

·21·Жамият
Соат ичига ўрнатилган яширин камера: Қайнонасининг қилмишини фош этган келин (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Келин қайнонаси совға қилган стол соати ичига яширин камера ўрнатилганини аниқлаб, эр-хотиннинг шахсий ҳаёти мунтазам кузатиб борилганини фош қилди.
  • Қайнона хонадаги махфий суҳбатларни эшитиб, уларни келинига қарши ишлатиб келган.
  • Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда кескин эътирозларга сабаб бўлиб, юристлар томонидан шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш сифатида баҳоланди.

Ижтимоий тармоқларда навбатдаги оилавий можаро кенг жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлди. Тарқалган видеомурожаатда ёш келин қайнонаси унга совға қилган стол соати ичига яширин кузатув камераси ўрнатилганини тасодифан пайқаб қолганини ва эр-хотиннинг шахсий ҳаёти мунтазам кузатиб борилганини маълум қилди.

Ушбу видео тармоқ фойдаланувчилари, айниқса хотин-қизлар орасида кескин эътирозлар ва баҳсларни келтириб чиқарди.

Шубҳа қандай бошланди? Сирнинг ошкор бўлиши

Жабрланувчи келиннинг сўзларига кўра, узоқ вақт давомида у хонадаги буюмни оддий совға деб билган, бироқ қайнонасининг ғалати гаплари шубҳа уйғотган:

  • Ички суҳбатларнинг ошкор бўлиши: «Биз хонада эрим билан ўзаро гаплашган энг яширин гапларимизни қайнонам кейинчалик жаҳл устида уришиб юзимга айтарди. “Мана бунақа нарсаларни сўрамаяпсизми мабодо?”, “Ёки мана бундай демаяпсизми?” деб хонамиздаги гапларни айнан такрорларди», — дейди келин;

  • Камеранинг топилиши: Шундан сўнг синчиклаб текширилганда, қайнона совға қилган электрон соат ичига яширин камера ўрнатилгани ва у орқали ётоқхонадаги барча ҳаракатлар узлуксиз кузатиб келингани фош бўлган.

«Эр-хотин ўз хонасида хотиржам яшай олмайдими?»: Келиннинг ҳақли эътирози

Кўз ёшлари ва ҳаяжон билан мурожаат йўллаган келин инсоннинг шахсий ҳаётига бундай қўпол аралашувга ўз муносабатини билдирди:

  • Шахсий чегараларнинг бузилиши: «Қанақасига эр-хотиннинг хонасига камера қўйиб кузатиш мумкин? Биз келинлар ўз хонамизда эримиз билан эркин яшолмаймизми? Агар хонадаги ҳамма сирларни пойлаб ўтирмоқчи бўлсалар, ўғилларини нега уйлантиришган? Ҳозир уялганимдан нима қилишни ҳам билмаяпман», — дея қалб сўзларини ошкор қилди у.

Жамоатчилик ва қонунчилик нима дейди?

Мазкур воқелик ижтимоий тармоқларда катта резонанс келтириб чиқарди. Экспертлар ва юристлар бу ҳолатга ҳуқуқий нуқтаи назардан баҳо бериб, қуйидаги жиҳатларни эслатмоқда:

  • Инсон ҳуқуқлари ва қонун: Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, фуқароларнинг шахсий ёки оилавий сирини ташкил этувчи шахсий ҳаёти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг розилигисиз қонунга хилоф равишда йиғиш ёки тарқатиш базавий ҳисоблаш миқдорининг катта миқдоридаги жаримасига ёки жиноий жавобгарликка сабаб бўлади;

  • Маънавий-ахлоқий томон: Оиладаги бундай назорат ва ишончсизлик ёш оилаларнинг дарз кетишига, руҳий босимларга ва охир-оқибат ажралишларга олиб келиши мумкинлиги таъкидланмоқда.

оилавий можарояширин камерашахсий ҳаёт дахлсизлигиижтимоий тармоқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалди24 октябр 00:07Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)28 сентябр 10:52Келинини уйдан ҳайдаган қайнона йиллар ўтиб унинг эшиги олдида тиз чўкдиКелинини уйдан ҳайдаган қайнона йиллар ўтиб унинг эшиги олдида тиз чўкди4 ноябр 18:21Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солдиАббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди12 июл 11:16Кутилмаган финал: “Yandex Go” Маркет Ўзбекистондаги фаолиятини нега тўхтатяпти?Кутилмаган финал: “Yandex Go” Маркет Ўзбекистондаги фаолиятини нега тўхтатяпти?Бугун 16:39Шофирконда ҳамкорликдаги тезкор рейд: Ер остидан 2,8 кг “марихуана” топилди (видео)Шофирконда ҳамкорликдаги тезкор рейд: Ер остидан 2,8 кг “марихуана” топилди (видео)Бугун 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?