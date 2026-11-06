Соат ичига ўрнатилган яширин камера: Қайнонасининг қилмишини фош этган келин (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Келин қайнонаси совға қилган стол соати ичига яширин камера ўрнатилганини аниқлаб, эр-хотиннинг шахсий ҳаёти мунтазам кузатиб борилганини фош қилди.
- Қайнона хонадаги махфий суҳбатларни эшитиб, уларни келинига қарши ишлатиб келган.
- Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда кескин эътирозларга сабаб бўлиб, юристлар томонидан шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш сифатида баҳоланди.
Ижтимоий тармоқларда навбатдаги оилавий можаро кенг жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлди. Тарқалган видеомурожаатда ёш келин қайнонаси унга совға қилган стол соати ичига яширин кузатув камераси ўрнатилганини тасодифан пайқаб қолганини ва эр-хотиннинг шахсий ҳаёти мунтазам кузатиб борилганини маълум қилди.
Ушбу видео тармоқ фойдаланувчилари, айниқса хотин-қизлар орасида кескин эътирозлар ва баҳсларни келтириб чиқарди.
Шубҳа қандай бошланди? Сирнинг ошкор бўлиши
Жабрланувчи келиннинг сўзларига кўра, узоқ вақт давомида у хонадаги буюмни оддий совға деб билган, бироқ қайнонасининг ғалати гаплари шубҳа уйғотган:
Ички суҳбатларнинг ошкор бўлиши: «Биз хонада эрим билан ўзаро гаплашган энг яширин гапларимизни қайнонам кейинчалик жаҳл устида уришиб юзимга айтарди. “Мана бунақа нарсаларни сўрамаяпсизми мабодо?”, “Ёки мана бундай демаяпсизми?” деб хонамиздаги гапларни айнан такрорларди», — дейди келин;
Камеранинг топилиши: Шундан сўнг синчиклаб текширилганда, қайнона совға қилган электрон соат ичига яширин камера ўрнатилгани ва у орқали ётоқхонадаги барча ҳаракатлар узлуксиз кузатиб келингани фош бўлган.
«Эр-хотин ўз хонасида хотиржам яшай олмайдими?»: Келиннинг ҳақли эътирози
Кўз ёшлари ва ҳаяжон билан мурожаат йўллаган келин инсоннинг шахсий ҳаётига бундай қўпол аралашувга ўз муносабатини билдирди:
Шахсий чегараларнинг бузилиши: «Қанақасига эр-хотиннинг хонасига камера қўйиб кузатиш мумкин? Биз келинлар ўз хонамизда эримиз билан эркин яшолмаймизми? Агар хонадаги ҳамма сирларни пойлаб ўтирмоқчи бўлсалар, ўғилларини нега уйлантиришган? Ҳозир уялганимдан нима қилишни ҳам билмаяпман», — дея қалб сўзларини ошкор қилди у.
Жамоатчилик ва қонунчилик нима дейди?
Мазкур воқелик ижтимоий тармоқларда катта резонанс келтириб чиқарди. Экспертлар ва юристлар бу ҳолатга ҳуқуқий нуқтаи назардан баҳо бериб, қуйидаги жиҳатларни эслатмоқда:
Инсон ҳуқуқлари ва қонун: Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, фуқароларнинг шахсий ёки оилавий сирини ташкил этувчи шахсий ҳаёти тўғрисидаги маълумотларни уларнинг розилигисиз қонунга хилоф равишда йиғиш ёки тарқатиш базавий ҳисоблаш миқдорининг катта миқдоридаги жаримасига ёки жиноий жавобгарликка сабаб бўлади;
Маънавий-ахлоқий томон: Оиладаги бундай назорат ва ишончсизлик ёш оилаларнинг дарз кетишига, руҳий босимларга ва охир-оқибат ажралишларга олиб келиши мумкинлиги таъкидланмоқда.
Изоҳлар 0
…