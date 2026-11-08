Мубинлоло уни ўлдиришга даъват қилган блогер ҳақида ўзининг фикрини очиқчасига айтди (видео)

·18·Жамият
Мубинлоло уни ўлдиришга даъват қилган блогер ҳақида ўзининг фикрини очиқчасига айтди (видео)

Ижтимоий тармоқларда 600 мингдан ортиқ кузатувчига эга бўлган ва Умр.Шам тахаллуси билан танилган блогер бошқа шахсларга нисбатан ўлдириш билан таҳдид қилгани ҳамда очиқ чақириқлар эълон қилгани ортидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қўлга олинган эди. Ушбу ҳолат интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлганди. Аввалроқ Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси ҳам юзага келган вазият юзасидан расмий муносабат билдирган.

Айни пайтда ижтимоий тармоқларда Мубинлоло номи билан танилган блогер Мубина Аббосхонованинг янги «Red Flag» номли қўшиғи ҳамда эркаклар ҳақидаги фикрлари акс этган видеоси кенг тарқалди. Мазкур лавҳалар фойдаланувчилар ўртасида турли баҳс ва мунозараларни келтириб чиқарди.

Мубина Аббосхонова видеога билдирилаётган муносабатлар фонида Умр.Шамга нисбатан ҳеч қандай адовати йўқлигини таъкидлади. У блогернинг қўлга олиниши ёки қамалишини истамаслигини билдириб, изоҳида қуйидагиларни ёзди:

«Бу болага нисбатан ҳеч қандай адоватим йўқ ва қамалиб кетишини хоҳламайман. Одамиз-ку, ҳамма ҳам хато қилади».

Шунингдек, Мубинлоло ўз фикрини изоҳлаб, қонунларни яхши тушунмаслигини, бироқ Умр.Шамнинг ҳам ота-онаси борлигини айтди. Унинг таъкидлашича, блогерга нисбатан шахсий адовати йўқ ва унинг қамалишини истамайди.

Ушбу фикрлар ҳам ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Умр.ШамМубина АббосхоноваМубинлолоТошкент ИИББ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Этика чегараси қаерда? Тармоқ фаоллари шов-шувли клипга ҳуқуқий баҳо беришни сўрамоқдаЭтика чегараси қаерда? Тармоқ фаоллари шов-шувли клипга ҳуқуқий баҳо беришни сўрамоқда29 октябр 19:05Ўлдиришга даъват фикр эркинлигими? 600 минг обуначига эга таниқли блогер қўлга олиндиЎлдиришга даъват фикр эркинлигими? 600 минг обуначига эга таниқли блогер қўлга олиндиКеча 09:11Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)9 сентябр 23:57Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаБлогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқда14 август 17:46Метрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлдиМетрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлди10 июн 11:17Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?22 июн 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди