Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланади

·14·Жамият
Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланади

Ўзбекистонда қонун билан юклатилган мажбурият бўлишига қарамай, содир этилган ёки тайёрланаётган ҳуқуқбузарликлар ҳақида тегишли идораларга хабар бермаганлик учун маъмурий жавобгарлик ва катта миқдордаги жарималар жорий этилмоқда. Бош прокуратура томонидан ишлаб чиқилган янги қонун лойиҳасига кўра, айниқса эрта никоҳлар, 16 ёшга тўлмаган қизларнинг ҳомиладорлиги ва хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ҳолатларини яширган ходимлар ҳамда мансабдор шахслар қаттиқ жазога тортилади. Мазкур ташаббус жамиятда жиноятларни хаспўшлаш, «ёпди-ёпди» қилиш иллатига чек қўйишга қаратилган.

Янги жарималар миқдори: Ким қанча тўлайди?

Қонун лойиҳасида масъулиятсизлик учун аниқ дифференциал жазо чоралари белгиланмоқда:

  • Қатордаги ходимларга: Қонунбузарлик ҳақида хабар бериш ваколати ва мажбурияти бўла туриб, бунга бепарво қараган ходимларга — 2,2 миллион сўмгача жарима;

  • Мансабдор шахсларга: Хизмат вазифасига совуққонлик билан қараган масъул раҳбарлар ва мансабдорларга — 4,4 миллион сўмгача жарима;

  • Бир йил ичида такроран содир этилса: Агар мансабдор шахс бир йил давомида ушбу ҳуқуқбузарликни такроран содир этса — жарима миқдори 6,6 миллион сўмгача оширилади.

Қайси ҳолатлар ҳақида хабар бериш шарт?

Ҳужжат асосан ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлар ва вояга етмаганлар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган:

  • Эрта никоҳ ва мажбурлашлар: Қизларни эрта турмушга бериш ёки шаръий никоҳ ўқитиш ҳолатлари;

  • 16 ёшга тўлмаганлар ҳомиладорлиги: Вояга етмаган қизларнинг ҳомиладорлиги аниқланган тақдирда тиббиёт ва таълим муассасалари ходимларининг жим туриши тақиқланади;

  • Тегишли органларга билдириш: Масъул шахслар бундай фактлар юзасидан зудлик билан ички ишлар органларига ёки «Инсон» ижтимоий хизматлар кўрсатиш марказларига расмий ахборот беришлари шарт бўлади.

Нима учун алоҳида жавобгарлик зарур бўлиб қолди?

Бош прокуратура мазкур норманинг кечиктириб бўлмас заруратини аниқ рақамлар билан асосламоқда:

  • Жазосизлик оқибати: Алоҳида жавобгарлик чорасининг йўқлиги кўплаб соҳа ходимлари томонидан оғир ҳуқуқбузарликларни яширишга, «маҳалла шаъни» ёки «ташкилот обрўси» баҳонасида кўз юмишга шароит яратиб келаётган эди;

  • Тошкентдаги 1 000 та аччиқ факт: Яқинда пойтахт Тошкент шаҳрининг ўзида масъуллар томонидан хабар берилмаган ёки яширилган 1 000 га яқин шу каби ҳолатлар фош этилди;

  • Ноқонуний рад этишлар: Ушбу ҳолатлар орасида ҳатто қонунбузарликлар бўйича жиноят иши қўзғатишни ноқонуний равишда рад этиш ҳолатлари ҳам учрагани тизимда қатъий назорат ўрнатиш вақти келганини кўрсатди.

Сизнингча, хабар бермаганлик учун 6,6 миллион сўмгача жарима белгиланиши эрта никоҳлар ва оилавий зўравонликларни яшириш иллатига тўлиқ чек қўя оладими ёки оғир ҳолатларни хаспўшлаган масъулларга нисбатан жиноий жавобгарлик киритилиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиДунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиБугун, 07:003 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарув3 нафар мурғак боласи билан кўчада қолган аёл: Сергелидаги тезкор қутқарувБугун, 06:56Фуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиФуқароларни ноқонуний хорижга жўнатмоқчи бўлган турфирма менежери қўлга олиндиБугун, 06:41Отадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борОтадан маошини, онадан ёшини сўраманг: бунинг сабаби борКеча, 18:40Чорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиЧорвоқ сув омборида ота ва икки ўғил чўкиб кетдиКеча, 18:24“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олди“Ҳоким бува, мени уйлаб қўйинг!”: Ҳоким ёш йигитнинг тўй харажатларини ўз зиммасига олдиКеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари