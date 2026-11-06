Кутилмаган финал: “Yandex Go” Маркет Ўзбекистондаги фаолиятини нега тўхтатяпти?
Ўзбекистон электрон тижорат (e-commerce) бозорида кутилмаган ўзгариш юз бермоқда. Россиянинг технологик гиганти саналган Яндекс компанияси мамлакатимиздаги ўз маркетплейси — «Yandex Go» Маркет фаолиятини расман тўхтатишини эълон қилди.
Берилган маълумотларга кўра, савдо платформаси 2026 йил 10 ноябрдан бошлаб мижозлардан янги буюртмаларни қабул қилишни бутунлай тўхтатади.
Бир ярим йиллик лойиҳа: Маркет нега фаолиятини якунламоқда?
Мазкур маркетплейс лойиҳаси маҳаллий бозорга катта мақсадлар билан кириб келган эди:
Қисқа фаолият даври: «Yandex Go» Маркет Ўзбекистон бозорида расман 2025 йилнинг апрель ойида ишга туширилган бўлиб, орадан роппа-роса бир ярим йил ўтгач, уни ёпиш тўғрисида қарор қабул қилинди;
Бозордаги рақобат ва оптималлаштириш: Экспертлар бу қарорни компаниянинг маҳаллий бозордаги электрон савдо ресурсларини қайта кўриб чиқиши ҳамда тезкор етказиб бериш сегментига урғу қаратиш истаги билан боғламоқда.
Фойдаланувчилар учун нима ўзгаради? «Lavka» ва «Дўконлар» ишлашда давом этади
Маркетплейснинг ёпилиши Яндекс маҳсулотлари Ўзбекистондан бутунлай чиқиб кетаётганини англатмайди:
15 дақиқалик экспресс-етказиб бериш: Компания мамлакатда катта оммалашган Yandex Lavka ҳамда «Дўконлар» хизматларини бошқариш ва ривожлантиришни тўлиқ давом эттиради;
Товарлар ассортименти: Истеъмолчилар аввалгидек озиқ-овқат маҳсулотлари, маиший техника, электроника ва кундалик керакли товарларни уйдан чиқмасдан, 15 дақиқалик тезкор етказиб бериш орқали харид қилиш имкониятига эга бўлиб қолади.
Изоҳлар 0
…