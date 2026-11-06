Кутилмаган финал: “Yandex Go” Маркет Ўзбекистондаги фаолиятини нега тўхтатяпти?

·49·Жамият
Кутилмаган финал: “Yandex Go” Маркет Ўзбекистондаги фаолиятини нега тўхтатяпти?

Ўзбекистон электрон тижорат (e-commerce) бозорида кутилмаган ўзгариш юз бермоқда. Россиянинг технологик гиганти саналган Яндекс компанияси мамлакатимиздаги ўз маркетплейси — «Yandex Go» Маркет фаолиятини расман тўхтатишини эълон қилди.

Берилган маълумотларга кўра, савдо платформаси 2026 йил 10 ноябрдан бошлаб мижозлардан янги буюртмаларни қабул қилишни бутунлай тўхтатади.

Бир ярим йиллик лойиҳа: Маркет нега фаолиятини якунламоқда?

Мазкур маркетплейс лойиҳаси маҳаллий бозорга катта мақсадлар билан кириб келган эди:

  • Қисқа фаолият даври: «Yandex Go» Маркет Ўзбекистон бозорида расман 2025 йилнинг апрель ойида ишга туширилган бўлиб, орадан роппа-роса бир ярим йил ўтгач, уни ёпиш тўғрисида қарор қабул қилинди;

  • Бозордаги рақобат ва оптималлаштириш: Экспертлар бу қарорни компаниянинг маҳаллий бозордаги электрон савдо ресурсларини қайта кўриб чиқиши ҳамда тезкор етказиб бериш сегментига урғу қаратиш истаги билан боғламоқда.

Фойдаланувчилар учун нима ўзгаради? «Lavka» ва «Дўконлар» ишлашда давом этади

Маркетплейснинг ёпилиши Яндекс маҳсулотлари Ўзбекистондан бутунлай чиқиб кетаётганини англатмайди:

  • 15 дақиқалик экспресс-етказиб бериш: Компания мамлакатда катта оммалашган Yandex Lavka ҳамда «Дўконлар» хизматларини бошқариш ва ривожлантиришни тўлиқ давом эттиради;

  • Товарлар ассортименти: Истеъмолчилар аввалгидек озиқ-овқат маҳсулотлари, маиший техника, электроника ва кундалик керакли товарларни уйдан чиқмасдан, 15 дақиқалик тезкор етказиб бериш орқали харид қилиш имкониятига эга бўлиб қолади.

Yandex GoЭлектрон тижоратYandex LavkaМаркетплейс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда "Yandex Go" ишламай қолди: фойдаланувчилар такси чақира олмаяптиТошкентда "Yandex Go" ишламай қолди: фойдаланувчилар такси чақира олмаяпти11 октябр 13:37Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)19 сентябр 21:52Россия маркетплейсларида VPN чекловлари сабабли савдо ҳажми пасаймоқдаРоссия маркетплейсларида VPN чекловлари сабабли савдо ҳажми пасаймоқда15 май 18:27Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиWildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилди13 август 15:51Wildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайдиWildberries омборларига қилинган ҳужумлардан сўнг реклама фаоллиги кескин пасайди12 август 09:51Ozon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқдаOzon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқда4 август 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?