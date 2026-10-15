Тиланчилик учун жарима ошди: энди 2,2 млн сўмгача жазо қўлланади

·16·Жамият
Тиланчилик учун жарима ошди: энди 2,2 млн сўмгача жазо қўлланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда тиланчилик учун жарима миқдори оширилиб, эндиликда 2,2 миллион сўмгача жазо қўлланилиши мумкин.
  • Бошқа шахсларни, жумладан, ҳимояга муҳтожларни тиланчиликка жалб қилганлик учун эса жарима 6,6 миллион сўмгача етиши белгиланди.
  • Ушбу ўзгаришлар Президент томонидан имзоланган қонун билан маъмурий жавобгарликни кучайтириш мақсадида амалга оширилди.

Ўзбекистонда тиланчилик билан шуғулланганлик ва бошқа шахсларни бу ишга жалб қилганлик учун жарималар оширилди. Янги қоидаларга кўра, тиланчилик қилган шахсга 2,2 миллион сўмгача жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланиши мумкин. Бошқаларни тиланчиликка жалб этганлар учун эса жарима 6,6 миллион сўмгача етади.

Президент имзолаган қонун билан маъмурий жавобгарлик чоралари кучайтирилди. Ўзгаришлар фақат кўчада пул сўраш билан чекланмайди: бошқа одамларни, жумладан, ҳимояга муҳтож шахсларни тиланчиликка жалб қилиш ҳам алоҳида эътибор марказида.

Тиланчилик учун қандай жазо белгиланди?

Янги тартибга мувофиқ, тиланчилик билан шуғулланганлик учун БҲМнинг 3 бараваридан 5 бараваригача жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланиши мумкин.

Ҳозирги ҳисоб-китоб бўйича бу қуйидаги миқдорларга тўғри келади:

  • Энг кам жарима — 1 миллион 320 минг сўм.

  • Энг юқори жарима — 2 миллион 200 минг сўм.

  • Маъмурий қамоқ — 15 суткагача.

Шу тариқа, ҳуқуқбузарлик учун молиявий жавобгарлик аввалгига нисбатан оширилди. Қайси жазо қўлланиши эса қонунчиликда белгиланган тартибда ҳал этилади.

Бошқаларни тиланчиликка жалб қилганларга жазо янада оғир

Қонунчиликда бошқа шахсларни тиланчилик қилишга жалб этиш учун ҳам алоҳида жавобгарлик назарда тутилган.

Бундай ҳаракат учун БҲМнинг 10 бараваридан 15 бараваригача жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ белгиланган.

Бу эса қуйидаги суммаларни англатади:

  • Энг кам жарима — 4 миллион 400 минг сўм.

  • Энг юқори жарима — 6 миллион 600 минг сўм.

  • Маъмурий қамоқ — 15 суткагача.

Мазкур норма, айниқса, вояга етмаганлар, кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ва руҳий касалликлари мавжуд инсонларни тиланчиликка жалб қилиш каби ҳолатларга қарши курашиш нуқтаи назаридан аҳамиятлидир.

Шунингдек, одамни тиланчилик қилишга мажбурлаш ва унинг иродасига таъсир қилувчи айрим моддаларни истеъмол қилишга ундаш билан боғлиқ ҳолатлар ҳам қонунчиликда назарда тутилган.

Янги қоидалар қачондан кучга кирди?

Расмий маълумотларга кўра, тегишли қонун 2026 йил 14 октябрь куни имзоланган ва янги жазо чоралари 15 октябрдан кучга кирган. Ўзгартишлар Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг тиланчиликка оид 188-3-моддасига тааллуқли.

Демак, янги жарималар шунчаки таклиф эмас — қонунчиликка киритилган ўзгартишлар сифатида амал қила бошлади.

Муаммони фақат жарима билан ҳал этиш мумкинми?

Тиланчилик масаласи фақат ҳуқуқбузарлик ва жазо билан боғлиқ эмас. Унинг ортида ишсизлик, оғир ижтимоий шароит, уй-жой муаммолари ёки инсоннинг ёрдамга муҳтожлиги каби омиллар ҳам бўлиши мумкин.

Шу сабабли жавобгарлик чоралари билан бир қаторда, ҳақиқатан ҳам қийин аҳволда қолган инсонларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш, уларни қўллаб-қувватлаш ва бошқа шахслар томонидан эксплуатация қилинишининг олдини олиш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Айниқса, болалар, кексалар ва ногиронлиги бўлган шахслардан даромад манбаи сифатида фойдаланишга йўл қўймаслик жамиятнинг ҳам, тегишли идораларнинг ҳам муҳим вазифасидир.

Хулоса

Ўзбекистонда тиланчилик учун жарималарнинг оширилиши ва бошқа шахсларни бу ишга жалб қилганлик учун қаттиқроқ жавобгарлик белгиланиши жамоат жойларидаги тартибни таъминлашга қаратилган чоралардан биридир.

Эндиликда тиланчилик билан шуғулланганлик учун жарима 2,2 миллион сўмгача, бошқа одамларни тиланчиликка жалб қилганлик учун эса 6,6 миллион сўмгача етиши мумкин. Ҳар икки ҳолатда ҳам 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси назарда тутилган.

Бироқ муаммонинг барқарор ечими фақат жазо билан эмас, балки инсонларни қийин вазиятдан чиқаришга қаратилган ижтимоий чоралар билан ҳам боғлиқ.

ТиланчиликБҲМПрезидент2026 йил 14 октябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

14 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди14 октябрь олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди14 октябр 12:5814 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди13 октябр 18:13Автомобилни рўйхатдан ўтказиш нархи 6,4 млн сўмга яқинлашдиАвтомобилни рўйхатдан ўтказиш нархи 6,4 млн сўмга яқинлашди9 октябр 16:06Ўзбекистонда муддати ўтган маҳсулотлар учун жарима ошириладиЎзбекистонда муддати ўтган маҳсулотлар учун жарима оширилади7 октябр 13:09«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:31Манас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушландиМанас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушланди2 октябр 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?