Даҳшатли жиноят: хотинини ўлдириб, 2,5 ёшли қизига зўравонлик қилган ота умрбод қамалди

·59·Жамият
Даҳшатли жиноят: хотинини ўлдириб, 2,5 ёшли қизига зўравонлик қилган ота умрбод қамалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент вилоятининг Янгийўл шаҳрида ўз турмуш ўртоғини ўлдириб, 2,5 ёшли қизига нисбатан жинсий зўравонлик қилган ва уни ҳам қасддан ўлдирган 28 ёшли эркак умрбод озодликдан маҳрум этилди.
  • Жорий йилнинг 7 июн куни содир бўлган ушбу мудҳиш жиноятда судланувчи маст ҳолатда рашк сабабли хотинини бўғиб ўлдирган, сўнгра 2023 йилда туғилган қизалоқ С.га нисбатан зўравонлик қилиб, унинг жасадини яширишга уринган.

Тошкент вилоятининг Янгийўл шаҳрида ўз турмуш ўртоғини ўлдириб, икки ярим ёш қизига нисбатан жинсий зўравонлик содир этган ва кейин унинг ҳам ҳаётига зомин бўлган эркак умрбод озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда «Замон» дастурида хабар берилди.

Қайд этилишича, мудҳиш воқеа жорий йилнинг 7 июнь куни содир бўлган. Эркак эрталаб соат 6:00 атрофида спиртли ичимлик таъсирида маст ҳолатда турмуш ўртоғи яшаб келган хонадонга келган ва эшикни ўзида бўлган калит ёрдамида очиб, ичкарига кирган.

У рашк сабабли хотини Э.ни қасддан ўлдиришни мақсад қилган. Шу куни соат 7:30 ларда хонадон меҳмонхонасида ожиз аҳволда бўлган турмуш ўртоғининг бош қисмига қўли билан бир марта зарба берган, кейин эса бўйин қисмидан бўғган. Оқибатда аёлга ҳаёти учун хавфли бўлган оғир тан жароҳатлари етказилиб, у қасддан ўлдирилган.

Онаси вафот этганидан кўп ўтмай, уйдаги жанжал овозидан уйғонган, ҳали икки ярим ёшга ҳам тўлмаган қизалоқ ҳам отасининг зўравонлигига дуч келган. Эркак 2023 йилда туғилган фарзанди С.ни кўриб, унинг ожиз аҳволидан фойдаланган ва ётоқхонага олиб кириб, жинсий зўравонлик содир этган.

Шундан сўнг у содир этган жиноятини ва жасадни яшириш мақсадида қизалоқнинг жасадини хонадондаги қора рангли спорт сумкасига жойлаган. Кейин уни отаси яшаб келган уйга олиб бориб, ҳовлидаги эски услубда қурилган ҳожатхонага ташлаб юборган.

Маълум қилинишича, 28 ёшли судланувчи суд жараёни охирига қадар ўзига қўйилган айбловларни тан олмаган. Бироқ суд иш бўйича тўпланган далилларни ҳар томонлама баҳолаб, уни турмуш ўртоғи ва қизининг ўлимида айбдор деб топган.

Суд ҳукмига кўра, эркакка содир этган жиноятлари мажмуи бўйича узил-кесил умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Ушбу жазони махсус тартибли колонияда ўташи белгиланган.

ЯнгийўлТошкент вилоятижиноятсуд ҳукми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хотинини бўғиб ўлдириб, 2 ёшли қизининг жасадини яширган эркак умрбод қамалдиХотинини бўғиб ўлдириб, 2 ёшли қизининг жасадини яширган эркак умрбод қамалдиКеча 17:21Янгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиЯнгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқланди8 июл 10:19Янгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиЯнгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқлади6 июн 20:20«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди6 июл 14:23Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!Ўзбекистонда даҳшатли рақамлар: 4 йилда 14 ёшгача бўлган 445 нафар бола зўрланган!30 сентябр 08:51«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?