Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон мактабларида вояга етмаганлар ўртасида салбий иллатларнинг олдини олиш мақсадида профилактик тадбирлар кучайтирилди.
- Ҳуқуқ-тартибот органлари мактабларда ўтказилган рейдлар давомида ўқувчилар сумкаларидан электрон сигаретлар топди.
- Қонунчиликка мувофиқ, бир дона электрон сигарет сақлагани учун 440 минг сўм, икки ва ундан ортиқ қурилма аниқланса, 88 миллион сўмгача маъмурий жарима белгиланади.
Ўзбекистон бўйлаб умумтаълим мактабларида вояга етмаганлар ўртасида салбий иллатларнинг олдини олиш, уларнинг ҳаёти ва саломатлигини муҳофаза қилиш мақсадида кенг қамровли профилактик тадбирлар кучайтирилди. Бош прокуратура берган расмий маълумотларга кўра, ҳуқуқ-тартибот органлари ҳамда профилактика инспекторлари томонидан мактабларда ўтказилаётган кутилмаган рейд ва текширувлар давомида айрим ўқувчиларнинг сумкалари ҳамда шахсий буюмлари орасидан электрон сигаретлар (вейплар) топилган.
Қонунчиликка мувофиқ, мактаб муҳитига тақиқланган никотинли мосламаларни олиб кирган ёки сақлаганлик учун жавобгарлик чоралари ҳаддан ташқари кучайтирилган: ноқонуний равишда бир дона электрон сигарет сақлаганлик учун 440 минг сўм миқдорида маъмурий жарима белгиланган бўлса, агар икки ёки ундан ортиқ қурилма аниқланса, жазо чоралари нақ 88 миллион сўмгача етиши мумкин. Бундай кескин чоралар ёшлар саломатлигини заҳарлаётган ноқонуний савдо занжирларини узиш ва мактабларни зарарли одатлардан мутлақ тозалашга қаратилган жиддий ҳуқуқий сигналдир.
«Мактабдаги рейдлар, 88 миллион жарима ва электрон сигаретлар»: Бош прокуратура хабарининг 5 та асосий нуқтаси
Мактаблардаги текширувлар ва қонуний жазо чоралари бўйича муҳим фактлар:
Сумкаларни оммавий текшириш: Профилактика инспекторлари ўқувчиларнинг шахсий буюмлари орасидан вейп ва электрон тамаки воситаларини аниқламоқда;
1 дона қурилма учун жарима: Шахсда битта электрон сигарет сақлангани тасдиқланса, 440 минг сўм жарима кўзда тутилади;
Икки ёки ундан ортиқ бўлса — 88 миллионгача: Бир нечта қурилмани сақлаш ёки тарқатиш ҳолатлари учун жарима миқдори 88 миллион сўмгача кескин ошади;
Ота-оналар зиммасидаги масъулият: Вояга етмаганларнинг ножўя хатти-ҳаракатлари учун жавобгарлик ва молиявий юклама бевосита уларнинг қонуний вакилларига юклатилади;
Қатъий назорат ва рейдларнинг давом этиши: Мактабларда давомат ва хавфсизликни таъминлашга қаратилган текширувлар мунтазам давом эттирилади.
Электрон сигаретлар бўйича жавобгарлик: Молиявий жазо ва нормалар таққоси
Қонунбузарлик кўлами ва белгиланган жарима миқдорлари қиёси:
Ҳуқуқбузарлик ҳолати ва кўлами
Қўлланиладиган жарима миқдори
Юридик ва маъмурий оқибатлари
1 дона электрон сигарет (вейп) сақлаш
440 000 сўм жарима
Мусодара қилиш, ота-онани огоҳлантириш ва баённома
2 ва ундан ортиқ қурилмани сақлаш
88 000 000 сўмгача жарима
Йирик миқдордаги жарима, қатъий маъмурий ва ҳуқуқий чоралар
Текширувчи ва назорат қилувчи орган
Бош прокуратура ва ИИБ инспекторлари
Мунтазам рейдлар ва мактаб ички тартибини кучайтириш
Ҳуқуқий ва ижтимоий экспертиза: Нега жарималар бу даражада оширилди?
Ҳуқуқшунослар, тарбиячилар ва соғлиқни сақлаш мутахассисларининг хулосалари:
«Ёш авлод саломатлигини муҳофаза қилиш»: Электрон сигаретлар таркибидаги кимёвий моддалар ва оғир металлар ўсмирларнинг нафас йўллари ҳамда асаб тизимига ўнглаб бўлмас зарар етказади; арзон ва жозибадор тус берилган қурилмалар мактаб ўқувчиларини тез қарам қилиб қўяётгани сабабли давлат энг радикал чораларни кўришга мажбур бўлди;
Молиявий жавобгарликнинг тарбиявий таъсири: 88 миллион сўмгача бўлган йирик жарима ота-оналарни фарзандининг чўнтаклари, сумкаси ва кундалик қизиқишларини синчковлик билан кузатиб боришга ундайди;
Ноқонуний савдога зарба: Мактабларда талабни кескин пасайтириш орқали болаларга вейп сотмоқчи бўлган «қора бозор» савдогарларининг таъминот занжири узилади.
Сизнингча, мактабларда ўқувчиларнинг сумкаларини текшириш ва 88 миллион сўмгача жарима белгиланиши болаларни электрон сигаретлардан тўлиқ қайтара оладими? Ота-оналар ўз фарзандларини назорат қилишда қандай қўшимча чораларни кўришлари керак деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ота-оналар огоҳ бўлиши учун ушбу муҳим огоҳлантиришни кенг баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…