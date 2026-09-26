Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!

·10·Жамият
Мактабларда оммавий рейд: ўқувчилар сумкаси текширилмоқда, жарима 88 миллион сўмгача!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон мактабларида вояга етмаганлар ўртасида салбий иллатларнинг олдини олиш мақсадида профилактик тадбирлар кучайтирилди.
  • Ҳуқуқ-тартибот органлари мактабларда ўтказилган рейдлар давомида ўқувчилар сумкаларидан электрон сигаретлар топди.
  • Қонунчиликка мувофиқ, бир дона электрон сигарет сақлагани учун 440 минг сўм, икки ва ундан ортиқ қурилма аниқланса, 88 миллион сўмгача маъмурий жарима белгиланади.

Ўзбекистон бўйлаб умумтаълим мактабларида вояга етмаганлар ўртасида салбий иллатларнинг олдини олиш, уларнинг ҳаёти ва саломатлигини муҳофаза қилиш мақсадида кенг қамровли профилактик тадбирлар кучайтирилди. Бош прокуратура берган расмий маълумотларга кўра, ҳуқуқ-тартибот органлари ҳамда профилактика инспекторлари томонидан мактабларда ўтказилаётган кутилмаган рейд ва текширувлар давомида айрим ўқувчиларнинг сумкалари ҳамда шахсий буюмлари орасидан электрон сигаретлар (вейплар) топилган.

Қонунчиликка мувофиқ, мактаб муҳитига тақиқланган никотинли мосламаларни олиб кирган ёки сақлаганлик учун жавобгарлик чоралари ҳаддан ташқари кучайтирилган: ноқонуний равишда бир дона электрон сигарет сақлаганлик учун 440 минг сўм миқдорида маъмурий жарима белгиланган бўлса, агар икки ёки ундан ортиқ қурилма аниқланса, жазо чоралари нақ 88 миллион сўмгача етиши мумкин. Бундай кескин чоралар ёшлар саломатлигини заҳарлаётган ноқонуний савдо занжирларини узиш ва мактабларни зарарли одатлардан мутлақ тозалашга қаратилган жиддий ҳуқуқий сигналдир.

«Мактабдаги рейдлар, 88 миллион жарима ва электрон сигаретлар»: Бош прокуратура хабарининг 5 та асосий нуқтаси

Мактаблардаги текширувлар ва қонуний жазо чоралари бўйича муҳим фактлар:

  • Сумкаларни оммавий текшириш: Профилактика инспекторлари ўқувчиларнинг шахсий буюмлари орасидан вейп ва электрон тамаки воситаларини аниқламоқда;

  • 1 дона қурилма учун жарима: Шахсда битта электрон сигарет сақлангани тасдиқланса, 440 минг сўм жарима кўзда тутилади;

  • Икки ёки ундан ортиқ бўлса — 88 миллионгача: Бир нечта қурилмани сақлаш ёки тарқатиш ҳолатлари учун жарима миқдори 88 миллион сўмгача кескин ошади;

  • Ота-оналар зиммасидаги масъулият: Вояга етмаганларнинг ножўя хатти-ҳаракатлари учун жавобгарлик ва молиявий юклама бевосита уларнинг қонуний вакилларига юклатилади;

  • Қатъий назорат ва рейдларнинг давом этиши: Мактабларда давомат ва хавфсизликни таъминлашга қаратилган текширувлар мунтазам давом эттирилади.

Электрон сигаретлар бўйича жавобгарлик: Молиявий жазо ва нормалар таққоси

Қонунбузарлик кўлами ва белгиланган жарима миқдорлари қиёси:

Ҳуқуқбузарлик ҳолати ва кўлами

Қўлланиладиган жарима миқдори

Юридик ва маъмурий оқибатлари

1 дона электрон сигарет (вейп) сақлаш

440 000 сўм жарима

Мусодара қилиш, ота-онани огоҳлантириш ва баённома

2 ва ундан ортиқ қурилмани сақлаш

88 000 000 сўмгача жарима

Йирик миқдордаги жарима, қатъий маъмурий ва ҳуқуқий чоралар

Текширувчи ва назорат қилувчи орган

Бош прокуратура ва ИИБ инспекторлари

Мунтазам рейдлар ва мактаб ички тартибини кучайтириш

Ҳуқуқий ва ижтимоий экспертиза: Нега жарималар бу даражада оширилди?

Ҳуқуқшунослар, тарбиячилар ва соғлиқни сақлаш мутахассисларининг хулосалари:

  • «Ёш авлод саломатлигини муҳофаза қилиш»: Электрон сигаретлар таркибидаги кимёвий моддалар ва оғир металлар ўсмирларнинг нафас йўллари ҳамда асаб тизимига ўнглаб бўлмас зарар етказади; арзон ва жозибадор тус берилган қурилмалар мактаб ўқувчиларини тез қарам қилиб қўяётгани сабабли давлат энг радикал чораларни кўришга мажбур бўлди;

  • Молиявий жавобгарликнинг тарбиявий таъсири: 88 миллион сўмгача бўлган йирик жарима ота-оналарни фарзандининг чўнтаклари, сумкаси ва кундалик қизиқишларини синчковлик билан кузатиб боришга ундайди;

  • Ноқонуний савдога зарба: Мактабларда талабни кескин пасайтириш орқали болаларга вейп сотмоқчи бўлган «қора бозор» савдогарларининг таъминот занжири узилади.

Сизнингча, мактабларда ўқувчиларнинг сумкаларини текшириш ва 88 миллион сўмгача жарима белгиланиши болаларни электрон сигаретлардан тўлиқ қайтара оладими? Ота-оналар ўз фарзандларини назорат қилишда қандай қўшимча чораларни кўришлари керак деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ота-оналар огоҳ бўлиши учун ушбу муҳим огоҳлантиришни кенг баҳам кўринг!

Бош прокуратураэлектрон сигаретлармактаб рейдлари88 миллион сўм жарима
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!13 сентябр 09:45Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланади7 сентябр 07:08Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда8 сентябр 10:412026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади18 сентябр 23:07Чилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратларЧилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратлар12 сентябр 21:25 Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда11 июл 15:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ