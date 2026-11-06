“Энди 40 ёшда уйланса керак”: 9-синф боласининг хатна тўйи нега тармоқни портлатди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ижтимоий тармоқларда 9-синф ўқувчиси учун ўтказилган хатна тўйи фойдаланувчилар ўртасида қизғин баҳс ва турли ҳазил-мутойибаларга сабаб бўлди.
- Мутахассислар бундай ҳолатни тиббий сабаблар, оилавий шароит ёки шунчаки тантана қисмини кечиктириш билан изоҳлашмоқда, бироқ баъзи ҳолларда бу шунчаки ижтимоий тармоқлар учун уюштирилган саҳналаштирилган ролик бўлиши ҳам мумкин.
Ижтимоий тармоқларда 9-синф ўқувчиси учун суннат тўйи ўтказилаётгани акс этган хабарлар тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли ҳазил-мутойибалар ва қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Халқимизнинг кўп асрлик миллий урф-одатларига кўра, хатна маросими одатда болаликнинг илк даврида — кўпинча 3, 5, 7 ёки узоғи билан 9–11 ёшгача бўлган муддатда амалга оширилади.
Ўсмирлик, яъни 14–15 ёшга қадам қўйган 9-синф боласи учун бундай тантананинг ўтказилиши жамоатчилик учун ноодатий ҳолат сифатида қабул қилинди.
Нега маросим бу қадар кечиккан бўлиши мумкин?
Мутахассислар ва кузатувчилар бундай ҳолатларнинг бир нечта реал сабаблари бўлиши мумкинлигини таъкидлайди:
Маросимнинг мажбурий кечиктирилиши: Айрим оилаларда боладаги сурункали хасталиклар, қон ивиши билан боғлиқ тиббий тақиқлар, оилавий ёки моддий шароит сабабли хатна амалиёти балоғат ёшига яқинлашгунча қолдирилган бўлиши мумкин;
Фақат тантана қисми: Боланинг ўзи гўдаклик давридаёқ хатна қилинган бўлиши, бироқ катта тўй қилиш, қариндош-уруғ ва элга ош бериш тадбири турли сабабларга кўра айнан у 9-синфга етганда ташкил этилаётган бўлиши ҳам эҳтимолдан холи эмас;
Тармоқдаги тренд ёки ҳазил (пранк): Бу каби шов-шувли лавҳалар кўпинча контекстдан юлиб олинган видеолар, синфдошларнинг ўзаро ҳазиллари ёки ижтимоий тармоқларда диққатни тортиш учун уюштирилган саҳналаштирилган роликлар бўлиб чиқади.
Тиббий ва диний жиҳат: Мутахассислар нима дейди?
Мазкур амалиётни ўз вақтида ўтказиш бола саломатлиги ва руҳияти учун ниҳоятда муҳим ҳисобланади:
Тавсия этилган ёш чегараси: Ҳам тиббий, ҳам миллий-диний кўрсатмаларга кўра, хатна амалиётини бола жуда улғайиб кетмасдан, балоғат ёшига етгунига қадар амалга ошириш мақсадга мувофиқдир;
Руҳий таъсир ва ноқулайлик: Ўсмир ёшидаги болаларда бу каби маросимлар жамоатчилик эътиборида ортиқча ҳижолатпазлик, қаттиқ руҳий босим ва ноқулайликларни келтириб чиқариши мумкин.
Шу сабабли, миллий анъаналарни бажаришда боланинг ёш хусусиятлари ва руҳий ҳолатини инобатга олиш энг муҳим омил бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…