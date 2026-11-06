“Энди 40 ёшда уйланса керак”: 9-синф боласининг хатна тўйи нега тармоқни портлатди?

·81·Жамият
“Энди 40 ёшда уйланса керак”: 9-синф боласининг хатна тўйи нега тармоқни портлатди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ижтимоий тармоқларда 9-синф ўқувчиси учун ўтказилган хатна тўйи фойдаланувчилар ўртасида қизғин баҳс ва турли ҳазил-мутойибаларга сабаб бўлди.
  • Мутахассислар бундай ҳолатни тиббий сабаблар, оилавий шароит ёки шунчаки тантана қисмини кечиктириш билан изоҳлашмоқда, бироқ баъзи ҳолларда бу шунчаки ижтимоий тармоқлар учун уюштирилган саҳналаштирилган ролик бўлиши ҳам мумкин.

Ижтимоий тармоқларда 9-синф ўқувчиси учун суннат тўйи ўтказилаётгани акс этган хабарлар тарқалиб, фойдаланувчилар орасида турли ҳазил-мутойибалар ва қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Халқимизнинг кўп асрлик миллий урф-одатларига кўра, хатна маросими одатда болаликнинг илк даврида — кўпинча 3, 5, 7 ёки узоғи билан 9–11 ёшгача бўлган муддатда амалга оширилади.

Ўсмирлик, яъни 14–15 ёшга қадам қўйган 9-синф боласи учун бундай тантананинг ўтказилиши жамоатчилик учун ноодатий ҳолат сифатида қабул қилинди.

Нега маросим бу қадар кечиккан бўлиши мумкин?

Мутахассислар ва кузатувчилар бундай ҳолатларнинг бир нечта реал сабаблари бўлиши мумкинлигини таъкидлайди:

  • Маросимнинг мажбурий кечиктирилиши: Айрим оилаларда боладаги сурункали хасталиклар, қон ивиши билан боғлиқ тиббий тақиқлар, оилавий ёки моддий шароит сабабли хатна амалиёти балоғат ёшига яқинлашгунча қолдирилган бўлиши мумкин;

  • Фақат тантана қисми: Боланинг ўзи гўдаклик давридаёқ хатна қилинган бўлиши, бироқ катта тўй қилиш, қариндош-уруғ ва элга ош бериш тадбири турли сабабларга кўра айнан у 9-синфга етганда ташкил этилаётган бўлиши ҳам эҳтимолдан холи эмас;

  • Тармоқдаги тренд ёки ҳазил (пранк): Бу каби шов-шувли лавҳалар кўпинча контекстдан юлиб олинган видеолар, синфдошларнинг ўзаро ҳазиллари ёки ижтимоий тармоқларда диққатни тортиш учун уюштирилган саҳналаштирилган роликлар бўлиб чиқади.

Тиббий ва диний жиҳат: Мутахассислар нима дейди?

Мазкур амалиётни ўз вақтида ўтказиш бола саломатлиги ва руҳияти учун ниҳоятда муҳим ҳисобланади:

  • Тавсия этилган ёш чегараси: Ҳам тиббий, ҳам миллий-диний кўрсатмаларга кўра, хатна амалиётини бола жуда улғайиб кетмасдан, балоғат ёшига етгунига қадар амалга ошириш мақсадга мувофиқдир;

  • Руҳий таъсир ва ноқулайлик: Ўсмир ёшидаги болаларда бу каби маросимлар жамоатчилик эътиборида ортиқча ҳижолатпазлик, қаттиқ руҳий босим ва ноқулайликларни келтириб чиқариши мумкин.

Шу сабабли, миллий анъаналарни бажаришда боланинг ёш хусусиятлари ва руҳий ҳолатини инобатга олиш энг муҳим омил бўлиб қолмоқда.

суннат тўйихатна маросимиижтимоий тармоқлармиллий урф-одатлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқда4 август 17:11Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?26 октябр 23:18Косонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКосонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқда17 сентябр 15:42Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда8 сентябр 10:41Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27Энди фаолларнинг хонадонига алоҳида белги ўрнатилади: Яна қандай имтиёзлар берилади?Энди фаолларнинг хонадонига алоҳида белги ўрнатилади: Яна қандай имтиёзлар берилади?Бугун 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?