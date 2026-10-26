Қарздорликни ундириш чоралари кўрилди: нотурар жой биноси хатланди

·37·Жамият
Қарздорликни ундириш чоралари кўрилди: нотурар жой биноси хатланди

Мажбурий ижро бюросининг Зомин туман бўлими иш юритувидаги ижро ҳужжатига асосан, қарздор «А.Г.» хусусий корхонасининг «Ҳудудгаз таъминот» фойдасига бўлган қарздорлигини ундириш юзасидан тегишли ижро ҳаракатлари олиб борилди.

Мажбурий ижро ҳаракатлари давомида қарздорга тегишли бўлган нотурар жой биноси хатланди. Ушбу чора қарздорликни қоплаш ва ижро ҳужжати талабларининг бажарилишини таъминлаш мақсадида амалга оширилди.

Таъкидлаш жоизки, қарздорликларни қонуний тартибда ундириш, хўжалик юритувчи субъектларнинг мажбуриятларини бажаришини таъминлаш ҳамда суд ҳужжатлари ижросини ўз вақтида таъминлаш борасида Бюронинг Зомин туман бўлими томонидан белгиланган тартибда ишлар давом эттирилмоқда.

Мажбурий ижро бюросиЗомин туманиҲудудгаз таъминотижро ҳужжати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

500 миллион сўмлик солиқ қарзи эвазига корхона мол-мулклари хатловга олинди500 миллион сўмлик солиқ қарзи эвазига корхона мол-мулклари хатловга олинди17 октябр 11:18Фуқаро фойдасига 171 млн. сўм қарздорлик сабаб автотранспорт воситаси хатландиФуқаро фойдасига 171 млн. сўм қарздорлик сабаб автотранспорт воситаси хатланди24 октябр 10:42Фуқаронинг банк олдидаги қарздорлиги тўлиқ бартараф этилдиФуқаронинг банк олдидаги қарздорлиги тўлиқ бартараф этилди20 октябр 17:471 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?30 август 06:56Маънавий зарарни ундириш билан боғлиқ ижро ишлари давом этмоқдаМаънавий зарарни ундириш билан боғлиқ ижро ишлари давом этмоқда7 октябр 11:57Кредит қарзи сабаб савдо ва хизмат кўрсатиш биноси хатландиКредит қарзи сабаб савдо ва хизмат кўрсатиш биноси хатланди23 октябр 08:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди