1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?

·0·Жамият
1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?

Кўп қаватли уйларнинг биринчи қаватида жойлашган хонадон эгалари учун муҳим хабар тарқалмоқда. Унда 2026 йил 1 сентябрдан бошлаб биринчи қаватдаги хонадонларни нотурар жойга ўтказиш тақиқланиши айтилган.

Агар бу маълумот тасдиқланса, бундай хонадонни дўкон, офис ёки бошқа тижорий мақсадларда фойдаланиш учун нотурар тоифага ўтказиш имконияти чекланади.

Бироқ мазкур тақиқни жорий этувчи 2026 йил 1 сентябрдан кучга кирадиган расмий норматив ҳужжатни очиқ расмий манбалардан тасдиқлаш имкони бўлмади. Шунинг учун хабарни ҳозирча қатъий қонун сифатида эмас, текширишни талаб қиладиган маълумот сифатида қабул қилиш тўғри бўлади.

Амалдаги тартиб қандай?

Амалдаги қоидаларга кўра, кўп қаватли уйдаги турар жойни нотурар жойга ўтказиш муайян шартлар асосида амалга оширилади.

Хусусан, расмий маълумотларда нотурар жойга ўтказиладиган хонадон уйнинг қуйи қаватида жойлашган бўлиши кераклиги кўрсатилган.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги маълумотида ҳам хонадонни нотурар жойга ўтказиш тижорий фаолият ёки бошқа қонуний мақсадлар учун амалга оширилиши мумкинлиги қайд этилган.

Нотурар жойга ўтказиш учун нима талаб қилинади?

Амалдаги тартибда бир қатор талаблар мавжуд. Жумладан:

  • хонадон қуйи қаватда жойлашган бўлиши;

  • алоҳида кириш эшигини ташкил қилиш имконияти бўлиши;

  • бино авария ҳолатида бўлмаслиги;

  • қайта жиҳозлаш бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини бузмаслиги.

Ушбу талаблар расмий ҳуқуқий маълумотларда келтирилган.

Дўкон қилиш учун хонадонни ўзгартириш мумкинми?

Ҳозирги тартибда белгиланган талабларга жавоб берадиган биринчи қаватдаги хонадонни қонунчиликда белгиланган тартибда нотурар жойга ўтказиш имконияти мавжуд. Нотурар жойлардан тадбиркорлик фаолияти учун фойдаланишга ҳам қонун доирасида рухсат берилади.

Шунинг учун «1 сентябрдан барча биринчи қават хонадонларини нотурар жойга ўтказиш бутунлай тақиқланади», деган хулосани расмий ҳужжат билан тасдиқламасдан тарқатишга шошилмаслик керак.

Хонадон эгалари нимани билиши керак?

Энг муҳим жиҳат — биринчи қаватдаги хонадоннинг ўзи автоматик равишда дўкон ёки офисга айланмайди. Бунинг учун белгиланган тартибда рухсат ва тегишли талабларга риоя қилиш зарур.

Ҳозирча эса 1 сентябрдан янги тақиқ кучга кириши ҳақидаги хабарни расмий манба тасдиқлагани аниқ эмас.

Шу сабабли хабарни «янги қонун қабул қилинди» деб тарқатмаслик керак ва қачонки расмий ҳужжат эълон қилинганидан кейин унинг аниқ талаблари ва истисноларини ёритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиТошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиБугун, 02:54Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Кеча, 15:03Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Кеча, 14:1715 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшади15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшадиКеча, 11:05Юнусободда электромобиль ёниб кетдиЮнусободда электромобиль ёниб кетдиКеча, 11:02Расул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиРасул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиКеча, 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди