Ишончини оқламаган ўғилдан отага қарздорлик ундирилди

·40·Жамият
Ишончини оқламаган ўғилдан отага қарздорлик ундирилди

Ота ва фарзанд ўртасидаги муносабатлар меҳр-оқибат, ишонч ва ўзаро ҳурматга асосланади. Бироқ, баъзан молиявий мажбуриятлар ўз вақтида бажарилмаслиги оқибатида энг яқин инсонлар ўртасида ҳам муаммолар юзага келади.

Тошкент вилояти Зангиота туманида ҳам шундай ҳолат кузатилди. Фуқаро фарзандига ишониб, унга қарз маблағи берган. Бироқ, қарз шартномасида белгиланган муддат ўтганига қарамай, маблағ ўз вақтида қайтарилмаган.

Натижада ота ўз маблағларини қайтариб олиш мақсадида нотариусга мурожаат қилишга, сўнгра эса қарздорликни ундириш учун нотариуснинг ижро хатини Мажбурий ижро бюроси органларига тақдим этишга мажбур бўлган.

Мазкур ижро ҳужжати асосида қарздорликни ундириш бўйича ижро ҳаракатлари олиб борилди. Давлат ижрочисининг саъй-ҳаракатлари натижасида отага фарзандидан шартнома бўйича ўз вақтида қайтарилмаган 66 миллион сўм қарз маблағи тўлиқ ундириб берилди.

Ушбу ҳолат бир ҳақиқатни яна бир бор эслатади: яқинлар ўртасидаги ишончни асраш, берилган ваъдага ва молиявий мажбуриятларга содиқ қолиш муҳим. Қарзни ўз вақтида қайтариш нафақат қонуний мажбурият, балки инсоннинг масъулияти ва омонатга бўлган муносабатини ҳам намоён этади.

Мажбурий ижро бюроси органларининг асосий вазифаси — суд ҳужжатлари ва бошқа ваколатли органлар ҳужжатларининг ижросини таъминлаш, қонуний манфаатларни ҳимоя қилиш ҳамда ундирувчиларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклашдан иборат.

Мажбурий ижро бюросиЗангиота туманиқарз ундиришижро ҳужжати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда тадбиркор фойдасига 1,3 млрд. сўм қарздорлик ундирилдиСирдарёда тадбиркор фойдасига 1,3 млрд. сўм қарздорлик ундирилди17 октябр 20:32Қарздорликни ундириш чоралари кўрилди: нотурар жой биноси хатландиҚарздорликни ундириш чоралари кўрилди: нотурар жой биноси хатланди26 октябр 10:37Фуқаро фойдасига 171 млн. сўм қарздорлик сабаб автотранспорт воситаси хатландиФуқаро фойдасига 171 млн. сўм қарздорлик сабаб автотранспорт воситаси хатланди24 октябр 10:42Фуқаронинг банк олдидаги қарздорлиги тўлиқ бартараф этилдиФуқаронинг банк олдидаги қарздорлиги тўлиқ бартараф этилди20 октябр 17:47МИБ Самарқандда «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ фойдасига 89,4 млрд сўм ундирдиМИБ Самарқандда «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ фойдасига 89,4 млрд сўм ундирдиБугун 19:37Мирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилдиМирободда алиментчи отага нисбатан чора кўрилиб, қарздорлик ундирилди30 сентябр 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди