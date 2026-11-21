Иш ҳақидан ушланмаган қарздорлик тўлиқ қопланди
Фуқаролик ишлари бўйича Шайхонтоҳур туманлараро судининг 2024 йил 20 ноябрдаги ижро варақасига асосан қарздор К.Ш.дан ундирувчи банк фойдасига 148 536,4 минг сўм кредит қарздорлигини ундириш белгиланган.
Мазкур ижро ҳужжати бўйича қарздорнинг иш ҳақидан 2026 йил давомида белгиланган тартибда ушланмалар амалга оширилмаганлиги сабабли, қарздорнинг иш жойидаги бухгалтерия фаолияти ўрганилди.
Ўрганиш давомида бухгалтерияга ижро ҳужжати бўйича тегишли талабнома келиб тушганлиги, бироқ масъул ҳисобчи томонидан қарздорнинг иш ҳақидан белгиланган тартибда ушланмалар амалга оширилмаганлиги аниқланди ва ушбу ҳолат юзасидан масъул ҳисобчидан тушунтириш хати олинди.
Шунингдек, ўрганиш ишлари олиб борилганидан сўнг қарздор аёл кредит қарздорлигини ундирувчи банк фойдасига тўлиқ қоплади.
Натижада, ундирувчининг аризасига асосан ижро иши белгиланган тартибда тамомланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…