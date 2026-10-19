Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилинди

·20·Ўзбекистон
Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ давлат котиби Марко Рубио Самарқандда Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигини кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилди.
  • Регистонда бўлиб ўтган учрашувда юз нафардан ортиқ Америка компаниялари вакиллари иштирок этди, бу эса ташрифнинг иқтисодий аҳамиятини таъкидлайди.
  • Шунингдек, Самарқандда C5+1 форматидаги минтақавий учрашув ҳам ўтказилди, унда Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ вакиллари ҳамкорлик масалаларини кўриб чиқдилар.

АҚШ давлат котиби Марко Рубио Самарқанднинг юраги — Регистон майдонига ташриф буюрди. Саида Мирзиёева ҳамроҳлигидаги учрашувда нафақат қадимий шаҳарнинг жаҳон савдоси тарихидаги ўрни, балки Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш имкониятлари ҳақида ҳам сўз борди. Американинг юз нафардан ортиқ компания вакиллари иштирокидаги делегацияси ва Самарқандда режалаштирилган C5+1 учрашуви эса ташрифнинг иқтисодий ва минтақавий аҳамиятини янада оширмоқда.

Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилинди

Регистонда тарих ва замонавий дипломатия учрашди

Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева АҚШ давлат котиби Марко Рубио билан Самарқанддаги Регистон майдонига ташриф буюрди.

Мулоқот давомида Самарқанднинг асрлар давомида халқаро савдо алоқаларида тутган ўрни ва бугунги кунда Ўзбекистон–АҚШ муносабатларини ривожлантириш учун очилаётган имкониятлар ҳақида фикр алмашилди.

Марко Рубио Самарқанд тарихан халқаро савдо ва маданий алоқаларнинг муҳим марказларидан бири бўлиб келганини таъкидлади. Бугун эса қадимий шаҳар икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган муҳим мулоқотларга мезбонлик қилмоқда.

Саида Мирзиёева АҚШ давлат котибининг Ўзбекистонга илк ташрифи айнан Самарқандда ўтаётгани ўзига хос рамзий маънога эга эканини қайд этди.

Бу жиҳатдан Регистон нафақат тарихий обида, балки Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги очиқ мулоқот ва ҳамкорликка интилишини намоён этувчи рамзий манзилга ҳам айланди.

Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилинди

АҚШдан юз нафардан ортиқ компания вакили келди

Ташрифнинг муҳим жиҳатларидан бири — Америка бизнес доираларининг унда кенг иштирок этаётганидир. Аввал хабар қилинганидек, Марко Рубио Ўзбекистонга юз нафардан ортиқ Америка компаниялари вакилларидан иборат делегация билан келган.

Бу ҳолат ташриф фақат сиёсий мулоқотлар билан чекланмаслигини, иқтисодий ҳамкорлик ва хусусий сектор ўртасидаги алоқалар ҳам кун тартибида муҳим ўрин тутаётганини кўрсатади.

Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш нуқтаи назаридан қуйидаги йўналишлар алоҳида аҳамиятга эга:

  • Савдо алоқалари — икки мамлакат компаниялари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш.

  • Хусусий инвестициялар — янги лойиҳалар ва бизнес ташаббуслари учун имкониятларни кўриб чиқиш.

  • Энергетика хавфсизлиги — энергетика соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш.

  • Минтақавий боғлиқлик — Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги иқтисодий ва транспорт алоқаларини мустаҳкамлаш.

Шу билан бирга, делегациянинг ташрифи ҳозирча ҳамкорлик учун имкониятлар мавжудлигини кўрсатади. Унинг аниқ иқтисодий натижалари эса музокаралар якунида эълон қилинадиган келишувлар ва амалий лойиҳаларга боғлиқ бўлади.

Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилинди

Самарқандда C5+1 форматида муҳим учрашувлар ўтказилади

Марко Рубио ташрифининг асосий тадбирларидан бири — C5+1 форматидаги учрашувдир. Унда Марказий Осиёнинг беш давлати ва АҚШ вакиллари минтақавий ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилиши кўзда тутилган.

C5+1 формати Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва АҚШни бирлаштиради. Ушбу мулоқот механизми Марказий Осиё мамлакатлари билан Вашингтон ўртасида сиёсий, иқтисодий ва хавфсизлик соҳаларидаги ҳамкорликни ривожлантириш учун муҳим майдон ҳисобланади.

Ташриф дастурида Ўзбекистон раҳбарияти ҳамда минтақа мамлакатлари вакиллари билан музокаралар ҳам назарда тутилган.

Кун тартибидаги асосий масалалар қаторига савдо, хусусий инвестициялар, энергетика хавфсизлиги ва минтақавий ўзаро боғлиқликни ривожлантириш киради.

Бу мавзулар Марказий Осиёнинг халқаро иқтисодий алоқалардаги ўрни тобора муҳимлашиб бораётган бир шароитда алоҳида аҳамият касб этади.

Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилинди

Нега C5+1 формати учун Самарқанд танлангани муҳим?

Самарқанднинг бу жараёндаги ўрни фақат унинг тарихий ва маданий аҳамияти билан чекланмайди. C5+1 мулоқот майдони 2015 йил ноябрь ойида айнан шу шаҳарда ишга туширилган.

Шу маънода, Марко Рубио ташрифи ва минтақавий учрашувларнинг Самарқандда ўтказилиши тарихий рамзийликка ҳам эга. Қадимдан Шарқ ва Ғарб ўртасидаги савдо йўллари туташган шаҳар бугун ҳам халқаро мулоқот ва иқтисодий ҳамкорлик учун муҳим майдон бўлиб хизмат қилмоқда.

Самарқанднинг тарихий мероси ва замонавий дипломатик вазифалари бир нуқтада уйғунлашмоқда: бир томонда — асрлар давомида халқларни боғлаган савдо йўллари, иккинчи томонда — бугунги куннинг инвестиция, энергетика ва минтақавий ҳамкорлик масалалари.

Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилинди

Ташриф Ўзбекистонга қандай имкониятлар очиши мумкин?

Америка компаниялари вакилларининг иштироки, C5+1 учрашуви ва икки томонлама музокаралар Ўзбекистон–АҚШ муносабатларида иқтисодий йўналишнинг муҳимлигини кўрсатади.

Агар мулоқотлар аниқ келишувлар ва амалий лойиҳалар билан давом этса, бу савдо алоқаларини кенгайтириш, янги инвестицияларни жалб қилиш ва маҳаллий бизнеснинг халқаро ҳамкорлигини кучайтириш учун қўшимча имкониятлар яратиши мумкин.

Бироқ бу натижаларни баҳолаш учун ташриф якунида эълон қилинадиган расмий келишувлар, инвестиция мажбуриятлари ва лойиҳалар ҳақидаги маълумотлар муҳим бўлади.

Регистондаги учрашувнинг асосий рамзи шундаки, Самарқанд ўзининг тарихий савдо маркази сифатидаги ўрнини бугунги халқаро ҳамкорлик руҳи билан боғламоқда. Энди эътибор нафақат дипломатик мулоқотларга, балки уларнинг Ўзбекистон иқтисодиёти, бизнеси ва минтақавий алоқалари учун қандай амалий натижалар беришига қаратилади.

Марко РубиоСамарқандC5+1АҚШ-Ўзбекистон муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиАҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиКеча 20:43Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиМарко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиБугун 09:01Apple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритадиApple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритади26 сентябр 10:02АҚШ Давлат котиби Ўзбекистон тарихида илк бор бизнес миссияси билан ташриф буюрдиАҚШ Давлат котиби Ўзбекистон тарихида илк бор бизнес миссияси билан ташриф буюрдиБугун 09:12Марко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиМарко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиБугун 07:28Марко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлдиМарко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлди14 октябр 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?