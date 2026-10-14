Марко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлди

·0·Жамият
Марко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Давлат котиби Марко Рубио 17–22 октябр кунлари Самарқандда Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ ташқи ишлар вазирларининг C5+1 учрашувига раҳбарлик қилади.
  • Ташриф доирасида Рубио Ўзбекистон ва бошқа минтақа давлатларининг юқори мартабали расмийлари билан икки томонлама музокаралар олиб боради.

АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга кутилаётган сафари юзасидан АҚШ Давлат департаменти муҳим тафсилотларни эълон қилди. Оқ уйнинг бош дипломати ўз халқаро турнесини бевосита қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳридан бошлайди.

Аввалроқ ташриф давомида АҚШнинг 100 дан ортиқ компанияси вакиллари келиши кутилаётган бўлса, янгиланган маълумотларга кўра, Рубио 200 дан ортиқ йирик америкалик ишбилармон ва инвесторлардан иборат баҳайбат тижорий делегацияга шахсан бошчилик қилади.

C5+1 саммити ва икки томонлама стратегик учрашувлар

17–22 октябрь кунларига мўлжалланган минтақавий ташриф кун тартиби ўта бой ва муҳим учрашувларга тўла бўлиши кутилмоқда:

  • Вазирлар даражасидаги C5+1 учрашуви: Самарқандда Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ («C5+1») ташқи ишлар вазирларининг навбатдаги нуфузли учрашуви бўлиб ўтади;

  • Минтақа етакчилари билан музокаралар: Марко Рубио ташриф доирасида Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистоннинг юқори мартабали давлат расмийлари билан алоҳида-алоҳида икки томонлама музокаралар ўтказади;

  • Ҳамкорликнинг янги даври: АҚШ Давлат департаменти мазкур ташрифни «тарихий воқеа» деб атаб, у Америка Қўшма Штатлари билан Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги тижорий, инвестициявий ва иқтисодий муносабатларнинг сифат жиҳатидан янги босқичини бошлаб беришини алоҳида қайд этмоқда.

Марко Рубио ким: Маълумот учун

  • Лавозими ва фаолияти: Марко Рубио — АҚШнинг таниқли давлат арбоби ва сиёсатчиси, ҳозирда АҚШ Давлат котиби лавозимида фаолият юритмоқда;

  • Сиёсий ўтмиши: У узоқ йиллар давомида Флорида штатидан сайланган сенатор сифатида иш олиб борган ҳамда Республикачилар партиясининг энг нуфузли ва фаол вакилларидан бири ҳисобланади.

Самарқандда 200 дан зиёд етакчи АҚШ компаниялари иштирокида ўтадиган ушбу йирик иқтисодий саммит Ўзбекистон ва бутун минтақа учун тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва технологик ҳамкорлик кўламини сезиларли даражада кенгайтириши кутилмоқда.

Марко РубиоC5+1 саммитиСамарқандАҚШ Давлат котиби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Apple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритадиApple, Google, Netflix: АҚШнинг 100 дан ортиқ гигантлари Ўзбекистонга сармоя киритади26 сентябр 10:0247 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади25 август 09:35Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилди20 август 08:00Пентагонда қўрқув ва ваҳима: Трамп Эрондаги мағлубият учун Пит Хегсетни айбладиПентагонда қўрқув ва ваҳима: Трамп Эрондаги мағлубият учун Пит Хегсетни айблади6 август 21:24«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди24 июл 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди