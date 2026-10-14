Марко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Давлат котиби Марко Рубио 17–22 октябр кунлари Самарқандда Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ ташқи ишлар вазирларининг C5+1 учрашувига раҳбарлик қилади.
- Ташриф доирасида Рубио Ўзбекистон ва бошқа минтақа давлатларининг юқори мартабали расмийлари билан икки томонлама музокаралар олиб боради.
АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга кутилаётган сафари юзасидан АҚШ Давлат департаменти муҳим тафсилотларни эълон қилди. Оқ уйнинг бош дипломати ўз халқаро турнесини бевосита қадимий ва навқирон Самарқанд шаҳридан бошлайди.
Аввалроқ ташриф давомида АҚШнинг 100 дан ортиқ компанияси вакиллари келиши кутилаётган бўлса, янгиланган маълумотларга кўра, Рубио 200 дан ортиқ йирик америкалик ишбилармон ва инвесторлардан иборат баҳайбат тижорий делегацияга шахсан бошчилик қилади.
C5+1 саммити ва икки томонлама стратегик учрашувлар
17–22 октябрь кунларига мўлжалланган минтақавий ташриф кун тартиби ўта бой ва муҳим учрашувларга тўла бўлиши кутилмоқда:
Вазирлар даражасидаги C5+1 учрашуви: Самарқандда Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ («C5+1») ташқи ишлар вазирларининг навбатдаги нуфузли учрашуви бўлиб ўтади;
Минтақа етакчилари билан музокаралар: Марко Рубио ташриф доирасида Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистоннинг юқори мартабали давлат расмийлари билан алоҳида-алоҳида икки томонлама музокаралар ўтказади;
Ҳамкорликнинг янги даври: АҚШ Давлат департаменти мазкур ташрифни «тарихий воқеа» деб атаб, у Америка Қўшма Штатлари билан Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги тижорий, инвестициявий ва иқтисодий муносабатларнинг сифат жиҳатидан янги босқичини бошлаб беришини алоҳида қайд этмоқда.
Марко Рубио ким: Маълумот учун
Лавозими ва фаолияти: Марко Рубио — АҚШнинг таниқли давлат арбоби ва сиёсатчиси, ҳозирда АҚШ Давлат котиби лавозимида фаолият юритмоқда;
Сиёсий ўтмиши: У узоқ йиллар давомида Флорида штатидан сайланган сенатор сифатида иш олиб борган ҳамда Республикачилар партиясининг энг нуфузли ва фаол вакилларидан бири ҳисобланади.
Самарқандда 200 дан зиёд етакчи АҚШ компаниялари иштирокида ўтадиган ушбу йирик иқтисодий саммит Ўзбекистон ва бутун минтақа учун тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва технологик ҳамкорлик кўламини сезиларли даражада кенгайтириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…