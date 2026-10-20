Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолди

·24·Маданият
Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқанддаги «Боқий шаҳар» мажмуасида ўзбек маданияти, хусусан, минг йилдан кўпроқ сақланувчи Самарқанд қоғози ишлаб чиқариш технологиясига қойил қолди.
  • Марко Рубио ҳамроҳлигида Ўзбекистон ва Марказий Осиё давлатлари ташқи ишлар вазирлари ўзбек миллий санъати, мусиқаси ва ҳунармандчилиги билан танишдилар.
  • Ушбу маданий тадбир минтақалараро дипломатик алоқалар ва маданий мулоқотни янада мустаҳкамлашга хизмат қилди.

АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг юртимизга амалга оширган тарихий ташрифи доирасида Самарқанддаги муҳташам «Боқий шаҳар» тарихий-этнографик мажмуасида маданий дастур ташкил этилди.

Ушбу тадбирда юқори мартабали меҳмонга Ўзбекистон Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ҳамда Марказий Осиё давлатларининг ташқи ишлар вазирлари ҳамроҳлик қилди. Ташриф доирасида меҳмонлар ўзбек миллий санъати, мусиқаси, фольклори ҳамда асрий ҳунармандчилик анъаналари билан яқиндан танишишди.

«Бу қоғоз 1000 йилдан кўпроқ сақланадими?»: Самарқанд қоғози сирлари

Дастурнинг энг қизиқарли лаҳзаларидан бири қадимий Самарқанд қоғозини тайёрлаш устахонасида кечди:

  • Асрий технология ва ҳайрат: Тут дарахти пўстлоғидан анъанавий қўл меҳнати ёрдамида тайёрланадиган машҳур Самарқанд қоғозининг яратилиши ва унинг ўта чидамлилиги ҳақидаги маълумотлар Марко Рубиода улкан қизиқиш уйғотди;

  • Давлат котибининг самимий эътирофи: Қоғознинг асрлар давомида сифатини йўқотмаслигини эшитган АҚШ Давлат котиби ўз ҳайратини яшира олмади:

    «Бу қоғоз минг йилдан кўпроқ сақланадими? Ажойиб!», — дея таъкидлади Марко Рубио;

  • Эсдалик совғалари: Учрашув якунида меҳмонларга рамзий маънога эга бўлган, нафис ишланган ноёб қўлёзма ва Самарқанд қоғозидан тайёрланган эсдалик совғалари топширилди.

Миллий рақслар, анорлар ва Шарқ нафосати

«Боқий шаҳар» мажмуаси ҳудудида меҳмонлар учун ҳақиқий шарқона байрам муҳити тақдим этилди:

  • Шарқона фольклор: Миллий атлас ва зарбоб либослардаги раққосалар миллий чолғулар садоси остида машҳур ўзбек халқ рақсларини ижро этиб, меҳмонларга ўзгача завқ улашди;

  • Тўкинлик рамзи — анорлар: Баҳор ва тўкинлик, файз-барака рамзи сифатида раққосалар қўлларидаги қип-қизил анорлар билан намойиш этган композиция дипломатлар эътиборини тортди;

  • Минтақавий бирдамлик: АҚШ Давлат котиби ва Марказий Осиё ТИВ раҳбарларининг норасмий ва маданий муҳитдаги ушбу сайри минтақалараро дипломатик алоқалар ва маданий мулоқотни янада илиқ ва самимий руҳда давом эттиришга хизмат қилди.

Мазкур ташриф Ўзбекистоннинг бой тарихий-маданий мероси ва сайёҳлик салоҳияти жаҳон сиёсатчилари эътирофида яна бир бор юксак ўрин эгаллаётганини кўрсатди.

Марко РубиоСамарқанд қоғозиБахтиёр СаидовСамарқанд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?Кеча 14:51Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиМарко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиКеча 13:44Марко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиМарко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиКеча 07:28АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиАҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келди18 октябр 20:43Марко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлдиМарко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлди14 октябр 11:19Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиСамарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиКеча 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда