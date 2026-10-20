Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқанддаги «Боқий шаҳар» мажмуасида ўзбек маданияти, хусусан, минг йилдан кўпроқ сақланувчи Самарқанд қоғози ишлаб чиқариш технологиясига қойил қолди.
- Марко Рубио ҳамроҳлигида Ўзбекистон ва Марказий Осиё давлатлари ташқи ишлар вазирлари ўзбек миллий санъати, мусиқаси ва ҳунармандчилиги билан танишдилар.
- Ушбу маданий тадбир минтақалараро дипломатик алоқалар ва маданий мулоқотни янада мустаҳкамлашга хизмат қилди.
АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг юртимизга амалга оширган тарихий ташрифи доирасида Самарқанддаги муҳташам «Боқий шаҳар» тарихий-этнографик мажмуасида маданий дастур ташкил этилди.
Ушбу тадбирда юқори мартабали меҳмонга Ўзбекистон Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ҳамда Марказий Осиё давлатларининг ташқи ишлар вазирлари ҳамроҳлик қилди. Ташриф доирасида меҳмонлар ўзбек миллий санъати, мусиқаси, фольклори ҳамда асрий ҳунармандчилик анъаналари билан яқиндан танишишди.
«Бу қоғоз 1000 йилдан кўпроқ сақланадими?»: Самарқанд қоғози сирлари
Дастурнинг энг қизиқарли лаҳзаларидан бири қадимий Самарқанд қоғозини тайёрлаш устахонасида кечди:
Асрий технология ва ҳайрат: Тут дарахти пўстлоғидан анъанавий қўл меҳнати ёрдамида тайёрланадиган машҳур Самарқанд қоғозининг яратилиши ва унинг ўта чидамлилиги ҳақидаги маълумотлар Марко Рубиода улкан қизиқиш уйғотди;
Давлат котибининг самимий эътирофи: Қоғознинг асрлар давомида сифатини йўқотмаслигини эшитган АҚШ Давлат котиби ўз ҳайратини яшира олмади:
«Бу қоғоз минг йилдан кўпроқ сақланадими? Ажойиб!», — дея таъкидлади Марко Рубио;
Эсдалик совғалари: Учрашув якунида меҳмонларга рамзий маънога эга бўлган, нафис ишланган ноёб қўлёзма ва Самарқанд қоғозидан тайёрланган эсдалик совғалари топширилди.
Миллий рақслар, анорлар ва Шарқ нафосати
«Боқий шаҳар» мажмуаси ҳудудида меҳмонлар учун ҳақиқий шарқона байрам муҳити тақдим этилди:
Шарқона фольклор: Миллий атлас ва зарбоб либослардаги раққосалар миллий чолғулар садоси остида машҳур ўзбек халқ рақсларини ижро этиб, меҳмонларга ўзгача завқ улашди;
Тўкинлик рамзи — анорлар: Баҳор ва тўкинлик, файз-барака рамзи сифатида раққосалар қўлларидаги қип-қизил анорлар билан намойиш этган композиция дипломатлар эътиборини тортди;
Минтақавий бирдамлик: АҚШ Давлат котиби ва Марказий Осиё ТИВ раҳбарларининг норасмий ва маданий муҳитдаги ушбу сайри минтақалараро дипломатик алоқалар ва маданий мулоқотни янада илиқ ва самимий руҳда давом эттиришга хизмат қилди.
Мазкур ташриф Ўзбекистоннинг бой тарихий-маданий мероси ва сайёҳлик салоҳияти жаҳон сиёсатчилари эътирофида яна бир бор юксак ўрин эгаллаётганини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…