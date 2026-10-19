Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқанддаги Регистон майдонида Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ва АҚШ Давлат котиби Марко Рубио иштирокида ўтган брифингда икки томонлама ҳамкорликнинг янги босқичи муҳокама қилинди.
- Марко Рубио Ўзбекистонга АҚШнинг қарийб 300 та компанияси келганини таъкидлаб, Марказий Осиё билан савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни кенгайтиришдан АҚШ манфаатдор эканини билдирди.
АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга амалга ошираётган тарихий ташрифи доирасида Самарқанднинг кўҳна ва муаззам Регистон майдонида муҳим брифинг бўлиб ўтди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳамда АҚШ Давлат котиби Марко Рубио маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари вакиллари қаршисида биргаликда чиқиш қилиб, икки томонлама ҳамкорликнинг янги босқичи ҳақида баёнот бердилар.
«Самарқандга 300 та АҚШ компанияси келди»: Рубионинг баёноти
АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари ўз нутқини Ўзбекистон томонига кўрсатилган юксак меҳмондўстлик ва самимий қабул учун чуқур миннатдорлик изҳор этишдан бошлади:
Жаҳон савдосининг тарихий чорраҳаси: Марко Рубио Самарқанд шаҳри асрлар давомида Буюк Ипак йўли ва халқаро савдонинг асосий маркази бўлиб келганини алоҳида эътироф этди;
Америка бизнесининг мисли кўрилмаган фаоллиги: Бугунги кунда Самарқанд яна ўз тарихий мавқейини тиклаётганини таъкидлаган Давлат котиби, шаҳарга АҚШнинг қарийб 300 та йирик компанияси вакиллари ташриф буюрганини маълум қилди;
Манфаатли шериклик: АҚШ Ўзбекистон ва бутун Марказий Осиё давлатлари билан савдо-иқтисодий, технологик ҳамда инвестициявий алоқаларни тубдан кенгайтиришдан манфаатдор экани очиқланди.
Ташриф якунлари: Миллиардлаб долларлик шартномалар
Марко Рубио журналистлар билан мулоқотда ташриф шунчаки рамзий учрашув эмас, балки аниқ амалий натижаларга қаратилганини урғулади:
Йирик сармоявий пакет: Музокаралар ва форум якунлари бўйича Ўзбекистон ва АҚШ ўртасида миллиардлаб долларлик стратегик келишувлар ва инвестиция шартномалари имзоланиши кутилмоқда;
Янги иш ўринлари ва технологиялар: Мазкур келишувлар энергетика, муҳим хомашёлар, транспорт инфратузилмаси, таълим ҳамда юқори технологиялар соҳаларини қамраб олиши кўзда тутилган.
Регистон майдонида миллий меъморчилик обидалари фонида ўтган ушбу учрашув Ўзбекистон-АҚШ дипломатик муносабатлари тарихида прагматик бизнес ва йирик иқтисодий манфаатлар даври бошланганининг ёрқин тимсолига айланди.
Изоҳлар 0
…