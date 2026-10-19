Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?

·56·Ўзбекистон
Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқанддаги Регистон майдонида Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ва АҚШ Давлат котиби Марко Рубио иштирокида ўтган брифингда икки томонлама ҳамкорликнинг янги босқичи муҳокама қилинди.
  • Марко Рубио Ўзбекистонга АҚШнинг қарийб 300 та компанияси келганини таъкидлаб, Марказий Осиё билан савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни кенгайтиришдан АҚШ манфаатдор эканини билдирди.

АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга амалга ошираётган тарихий ташрифи доирасида Самарқанднинг кўҳна ва муаззам Регистон майдонида муҳим брифинг бўлиб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳамда АҚШ Давлат котиби Марко Рубио маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари вакиллари қаршисида биргаликда чиқиш қилиб, икки томонлама ҳамкорликнинг янги босқичи ҳақида баёнот бердилар.

«Самарқандга 300 та АҚШ компанияси келди»: Рубионинг баёноти

АҚШ ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари ўз нутқини Ўзбекистон томонига кўрсатилган юксак меҳмондўстлик ва самимий қабул учун чуқур миннатдорлик изҳор этишдан бошлади:

  • Жаҳон савдосининг тарихий чорраҳаси: Марко Рубио Самарқанд шаҳри асрлар давомида Буюк Ипак йўли ва халқаро савдонинг асосий маркази бўлиб келганини алоҳида эътироф этди;

  • Америка бизнесининг мисли кўрилмаган фаоллиги: Бугунги кунда Самарқанд яна ўз тарихий мавқейини тиклаётганини таъкидлаган Давлат котиби, шаҳарга АҚШнинг қарийб 300 та йирик компанияси вакиллари ташриф буюрганини маълум қилди;

  • Манфаатли шериклик: АҚШ Ўзбекистон ва бутун Марказий Осиё давлатлари билан савдо-иқтисодий, технологик ҳамда инвестициявий алоқаларни тубдан кенгайтиришдан манфаатдор экани очиқланди.

Ташриф якунлари: Миллиардлаб долларлик шартномалар

Марко Рубио журналистлар билан мулоқотда ташриф шунчаки рамзий учрашув эмас, балки аниқ амалий натижаларга қаратилганини урғулади:

  • Йирик сармоявий пакет: Музокаралар ва форум якунлари бўйича Ўзбекистон ва АҚШ ўртасида миллиардлаб долларлик стратегик келишувлар ва инвестиция шартномалари имзоланиши кутилмоқда;

  • Янги иш ўринлари ва технологиялар: Мазкур келишувлар энергетика, муҳим хомашёлар, транспорт инфратузилмаси, таълим ҳамда юқори технологиялар соҳаларини қамраб олиши кўзда тутилган.

Регистон майдонида миллий меъморчилик обидалари фонида ўтган ушбу учрашув Ўзбекистон-АҚШ дипломатик муносабатлари тарихида прагматик бизнес ва йирик иқтисодий манфаатлар даври бошланганининг ёрқин тимсолига айланди.

Марко РубиоСамарқандРегистон майдониАҚШ-Ўзбекистон савдо-иқтисодий ҳамкорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиМарко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиБугун 13:44Марко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиМарко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиБугун 07:28АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиАҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиКеча 20:43Марко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлдиМарко Рубионинг Самарқандга тарихий ташрифи тафсилотлари маълум бўлди14 октябр 11:19Марко Рубио Украинадаги можаро бўйича баёнот бериб, АҚШнинг мақсадини очиқладиМарко Рубио Украинадаги можаро бўйича баёнот бериб, АҚШнинг мақсадини очиқладиБугун 11:30Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиМарко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиБугун 09:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?