Марко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандда Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева томонидан кутиб олинди.
- Бу Марко Рубионинг Марказий Осиёга илк ташрифи бўлиб, учрашувда минтақавий музокаралар, янги инвестициялар ва Ўзбекистон–АҚШ муносабатларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинади.
- 19 октябр куни «S5+1» форматидаги музокаралар ҳамда бизнес вакиллари билан учрашувлар ўтказилиши режалаштирилган.
АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга ташрифи халқаро дипломатия ва иқтисодий ҳамкорлик нуқтаи назаридан муҳим воқеага айланди. Саида Мирзиёева америкалик юқори мартабали меҳмонни қадимий Самарқанд заминида кутиб олиб, унинг Марказий Осиёга илк ташрифи эканини таъкидлади. Эндиликда эътибор минтақавий музокаралар, янги инвестициялар ва Ўзбекистон–АҚШ муносабатларини янада ривожлантиришга қаратилган.
Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бу ҳақда ўзининг Telegram каналида маълум қилди. У АҚШ Давлат котибини Самарқандда қутлар экан, ташриф доирасида бир қатор муҳим учрашувлар ва музокаралар ўтказилиши режалаштирилганини қайд этди.
«Ўзбекистонга хуш келибсиз, жаноб Рубио!»
Саида Мирзиёева америкалик меҳмонни кўҳна ва навқирон Самарқандда кутиб олишдан мамнун эканини билдириб, ташрифнинг минтақавий аҳамиятига урғу берди.
«АҚШ Давлат котиби Марко Рубиони кўҳна ва навқирон Самарқанд заминида қутлашдан мамнунман. Бу — унинг Марказий Осиёга илк ташрифи», — деб ёзди у.
Шунингдек, Саида Мирзиёева олдинда «С5+1» форматидаги муҳим музокаралар, бизнес вакиллари билан учрашувлар ҳамда Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг навбатдаги йиғилиши кутилаётганини маълум қилди.
«Ўзбекистонга хуш келибсиз, жаноб Рубио!» — дея самимий қутлов билан якунлади у ўз мурожаатини.
Самарқанд халқаро аэропортида кимлар кутиб олди?
Марко Рубио Самарқанд халқаро аэропортида Ўзбекистон ва АҚШ расмийлари иштирокида кутиб олинди.
Меҳмонни кутиб олиш маросимида:
Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева;
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов;
АҚШ президентининг махсус вакили Сержио Гор;
АҚШнинг Ўзбекистондаги элчиси Жонатан Ҳеник иштирок этди.
Дипломатик учрашувлар учун Самарқанднинг танланиши ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Қадимдан Шарқ ва Ғарбни боғлаб келган бу шаҳар бугун ҳам халқаро мулоқот, минтақавий ҳамкорлик ва иқтисодий шерикликни ривожлантириш учун муҳим майдон бўлиб хизмат қилмоқда.
19 октябрь: «С5+1» форматида муҳим музокаралар
Марко Рубио 19 октябрь куни Самарқандда Марказий Осиё мамлакатлари ташқи ишлар вазирлари иштирокидаги учрашувда қатнашади.
«С5+1» формати АҚШ ва Марказий Осиёнинг беш давлати — Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон ўртасидаги мулоқотни назарда тутади.
Ушбу формат минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш, иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва умумий манфаатларга дахлдор масалаларни муҳокама қилиш учун муҳим дипломатик майдон ҳисобланади.
Самарқанддаги музокаралар давомида сиёсий мулоқот билан бир қаторда савдо, инвестиция ва иқтисодий ҳамкорликка оид масалалар ҳам кун тартибидан ўрин олиши кутилмоқда.
Ташрифнинг энг муҳим йўналишларидан бири — инвестициялар
Марко Рубионинг Ўзбекистонга ташрифи фақат дипломатик учрашувлар билан чекланмайди. Дастурда бизнес вакиллари билан мулоқот ҳамда Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг навбатдаги йиғилиши ҳам бор.
Бу учрашувлар икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий муносабатларни янада ривожлантириш, тадбиркорлар ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш ва қўшма лойиҳалар учун янги имкониятларни муҳокама қилишга хизмат қилиши мумкин.
Америкалик ҳамкорлар билан мулоқотнинг амалий натижалари, хусусан, янги инвестиция ташаббуслари ва бизнес келишувлари Ўзбекистон учун алоҳида аҳамиятга эга. Бироқ уларнинг аниқ натижалари музокаралар якунлари ва расмий эълонларга боғлиқ бўлади.
Ўзбекистон–АҚШ муносабатларида янги имкониятлар
Марко Рубионинг Марказий Осиёга илк ташрифи Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга бўлган эътиборни яна бир бор намоён этмоқда.
Бундай учрашувлар сиёсий мулоқотни фаоллаштириш, савдо ва инвестиция алоқаларини кенгайтириш ҳамда минтақавий масалалар бўйича ўзаро фикр алмашиш учун имконият яратади.
Самарқанддаги музокаралардан кутилаётган асосий натижа — дипломатик мулоқотни аниқ амалий ташаббуслар билан бойитиш. Агар режалаштирилган учрашувлар янги келишувлар ва қўшма лойиҳалар билан мустаҳкамланса, бу икки мамлакат ҳамкорлиги учун муҳим қадам бўлиши мумкин.
Қадимий Самарқанд яна бир бор халқаро мулоқот марказига айланмоқда. Энди асосий эътибор музокаралар қандай натижалар билан якунланиши ва улар Ўзбекистон учун қандай янги имкониятлар очишига қаратилади.
Изоҳлар 0
…