Мбаппе бутсасын шегеге ілгеннен кейін немен айналысатынын ашып айтты
Әлем футболының ең жарқын жұлдыздарының бірі, «Реал Мадрид» пен Франция құрамасының шабуылшысы Килиан Мбаппе футболшылық мансабын аяқтағаннан кейін қай салада жұмыс істейтіні және неге жаттықтырушы болғысы келмейтіні туралы ашық айтты.
Zamin.uz атақты футболшының болашақ жоспарлары, бизнестегі жетістіктері және жаттықтырушылық туралы пікірлері қамтылған даулы мәлімдемесін ұсынады.
1. «Ұлы футболшы болу — жақсы жаттықтырушы болуды білдірмейді»
Мбаппенің айтуынша, алаңдағы ұлылық жаттықтырушылықтағы жетістікке автоматты түрде кепілдік бермейді. Ол мансабын аяқтаған соң жаттықтырушылық саласын ешқашан таңдамайтынын нық айтты.
Франциялық жұлдыз көптеген ұлы футболшылардың жаттықтырушылықта күткен нәтижеге жете алмағанын, оның себебі футболды білмеу емес, психология мен қарым-қатынас шеберлігі екенін түсіндірді.
Килиан Мбаппеніңшын жүректен мойындауынша:
«Мансабымды аяқтағаннан кейін жаттықтырушы болу?! Жоқ, нақты жаттықтырушы болмаймын. Жаттықтырушылық — мүлде басқа жұмыс, жақсы футболшы болуыңыз жаттықтыру ісін де меңгере алатыныңызды білдірмейді.
Қаншама ұлы футболшының жаттықтырушылықта орташа деңгейге түсіп қалғанын көрдім — бұл олардың футболды түсінбегенінен емес, әр адаммен дұрыс қарым-қатынас жасай білу қабілетіне байланысты. Жаттықтырушылық — өте қиын жұмыс».
2. Бизнестегі жетістік және президенттік туралы әзіл
Килиан Мбаппе болашақта басты назарын өзінің бизнес жобаларына аударатынын айтты. Сонымен қатар ол жақындарының ұсынысы мен саясат туралы сұраққа әзілмен жауап берді.
Бизнес және инвестициялар: «Бизнестерім жақсы жүріп жатыр, осы саламен айналыса беруім керек шығар», — деді шабуылшы.
Президенттік амбициялар: «Достарым президенттікке кандидатурамды ұсынуым керек дейді, бірақ ондай нәрсе жоспарымда жоқ, мені онсыз да жеткілікті түрде жек көреді», — деп қосты Мбаппе.
Килиан Мбаппенің мәлімдемесі мен болашақ жоспарлары туралы негізгі деректер
Аспект / өлшем
Мәліметтер
Спортшы
Килиан Мбаппе
Жаттықтырушылыққа қатысты ұстанымы
Нақты түрде «Жоқ» (Жаттықтырушы болмайды)
Негізгі себебі
Жаттықтырушылық — психология мен қарым-қатынасты талап ететін күрделі сала
Болашақтағы негізгі саласы
Кәсіпкерлік және бизнес жобалары
Саясат / Президенттік
Жоспарында жоқ («Мені онсыз да жеткілікті түрде жек көреді»)
Килиан Мбаппенің футболдан кейінгі өмірі туралы шынайы әрі ашық пікірлері миллиондаған жанкүйер арасында қызу талқылануда.
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Сіздіңше, Мбаппе болашақта жақсы жаттықтырушы бола алар ма еді және бизнесте де футболдағыдай жеңіске жете ала ма? Пікіріңізді түсініктемелерде қалдырыңыз!
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