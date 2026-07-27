Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг мактуб йўллади
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Шимолий Америкадаги мундиал якунланганидан бир ҳафта ўтиб, мамлакат мухлисларига мурожаат йўллади. Реал Мадрид ҳужумчиси очиқ хат шаклида ёзилган таъсирли мактубида жамоанинг турнирдаги иштироки ва мухлисларнинг қўллаб-қувватлови учун миннатдорлик билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Франция терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг учинчи ўрин учун кечган баҳсида Англияга мағлуб бўлиб, мусобақани тўртинчи ўринда якунлаган эди. Шундан сўнг жамоа сардори душанба куни минтақавий матбуот орқали мухлисларга мурожаат қилиб, ўзининг чуқур афсусдалигини яширмади.
Мбаппе ўз мактубида шундай ёзди: “Биз жамоавий совринни қўлга кирита олмадик. Бу оғриқли ва яна бир мунча вақт оғриқ бўлиб қолади”. Шунингдек, у вақт минтақаларидаги фарққа қарамай, кечаси билан уйда, бар ёки стадионларда жамоани қўллаб-қувватлаган миллионлаб ватандошларига миннатдорлик ижор этди.
Индивидуал муваффақият ва жамоавий армонМазкур мундиалда Килиан Мбаппе 10 та гол уриб, турнирнинг энг яхши тўпурари унвонига сазовор бўлди. Бироқ, ярим финалда бўлажак чемпион Испанияга имконият бой берилгани ва бош соврин қўлга киритилмагани юлдузли ҳужумчи учун бу шахсий ютуқнинг қадрини бироз пасайтирган.
“Мен тўпурар унвонини фахр билан қабул қиламан, лекин кубокнинг ўзи ҳам бўлганида жуда ажойиб бўларди. Эҳтимол, биз сизга яхшироқ якун тақдим этишимиз керак эди”, дея қўшимча қилди Франция терма жамоаси сардори.
Шу билан бирга, Мбаппе ўз шерикларини ҳам унутиб қолдирмади. Унинг сўзларига кўра, жамоадошларининг майдондаги ҳаракатлари, паслари ва жамоавий руҳияти бўлмаганида бунчалик кўп гол уришнинг имкони бўлмас эди.
Фаолиятидаги учта жаҳон чемпионатида қатнашиб, уларнинг бирида ғалаба қозонган ва бу сафар жамоани сардор сифатида майдонга бошлаб тушган Килиан Мбаппе учун бу турнир қийин синов ҳамда унутилмас хотирага айланди.
…