Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг мактуб йўллади

·74·Спорт
Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликдан сўнг мактуб йўллади

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Шимолий Америкадаги мундиал якунланганидан бир ҳафта ўтиб, мамлакат мухлисларига мурожаат йўллади. Реал Мадрид ҳужумчиси очиқ хат шаклида ёзилган таъсирли мактубида жамоанинг турнирдаги иштироки ва мухлисларнинг қўллаб-қувватлови учун миннатдорлик билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Франция терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг учинчи ўрин учун кечган баҳсида Англияга мағлуб бўлиб, мусобақани тўртинчи ўринда якунлаган эди. Шундан сўнг жамоа сардори душанба куни минтақавий матбуот орқали мухлисларга мурожаат қилиб, ўзининг чуқур афсусдалигини яширмади.

Мбаппе ўз мактубида шундай ёзди: “Биз жамоавий совринни қўлга кирита олмадик. Бу оғриқли ва яна бир мунча вақт оғриқ бўлиб қолади”. Шунингдек, у вақт минтақаларидаги фарққа қарамай, кечаси билан уйда, бар ёки стадионларда жамоани қўллаб-қувватлаган миллионлаб ватандошларига миннатдорлик ижор этди.

Индивидуал муваффақият ва жамоавий армон

Мазкур мундиалда Килиан Мбаппе 10 та гол уриб, турнирнинг энг яхши тўпурари унвонига сазовор бўлди. Бироқ, ярим финалда бўлажак чемпион Испанияга имконият бой берилгани ва бош соврин қўлга киритилмагани юлдузли ҳужумчи учун бу шахсий ютуқнинг қадрини бироз пасайтирган.

“Мен тўпурар унвонини фахр билан қабул қиламан, лекин кубокнинг ўзи ҳам бўлганида жуда ажойиб бўларди. Эҳтимол, биз сизга яхшироқ якун тақдим этишимиз керак эди”, дея қўшимча қилди Франция терма жамоаси сардори.

Шу билан бирга, Мбаппе ўз шерикларини ҳам унутиб қолдирмади. Унинг сўзларига кўра, жамоадошларининг майдондаги ҳаракатлари, паслари ва жамоавий руҳияти бўлмаганида бунчалик кўп гол уришнинг имкони бўлмас эди.

Фаолиятидаги учта жаҳон чемпионатида қатнашиб, уларнинг бирида ғалаба қозонган ва бу сафар жамоани сардор сифатида майдонга бошлаб тушган Килиан Мбаппе учун бу турнир қийин синов ҳамда унутилмас хотирага айланди.

Килиан МбаппеРеал МадридФранция терма жамоасиЖаҳон чемпионати 2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди