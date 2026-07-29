Доннарумма үйленді: тойда Холандтың жұлдызы жанды (видео)
«Манчестер Сити» қақпашысы Джанлуиджи Доннарумма 25 шілдеде (Корея уақыты бойынша) сүйіктісі Алессия Элефантеге ресми түрде үйленді. Бұл туралы Starnewskorea хабарлады.
Неке қию рәсімі Италияның Локоротондо қаласындағы Сан-Джорджо-Мартире шіркеуінде өтті.
Той қонақтарының арасында Эрлинг Холанд, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Сандро Тонали, Николо Барелла, Паоло Мальдини және Италия ұлттық құрамасының бұрынғы бас бапкері Роберто Манчини сынды танымал тұлғалар болды. Килиан Мбаппе арнайы чартерлік рейспен тікелей той дастарханына жетті.
Тойға барлығы 250-ге жуық қонақ шақырылды. Банкет ежелгі Петтолеккия резиденциясында өтті. Қонақтарға ұсынылған тағамдарды үш Michelin жұлдызы бар Da Vittorio мейрамханасының аспаздары әзірледі.
Доннарумма мен Алессия Элефанте алғаш рет өздері туып-өскен Кастелламмаре-ди-Стабия қаласында танысқан. Олар 2016 жылдан бері бірге. 2024 жылы жұптың Лео есімді ұлы дүниеге келді. Футболшының жары интерьер дизайны саласында жұмыс істейді.
Доннарумманың тойында Эрлинг Холандтың өнері көпшілікті тәнті етті. Холандтан норвегиялық «Ryu!» әнін орындауды сұрады, тіпті оған барабан да берді. Футболшы барабан соғып ырғақты басқарса, қалған қонақтар жерде отырып, ескек есіп жатқандай қимылдарды қайталады.
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